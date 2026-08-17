MLB: Ildemaro Vargas se pone a tiro de lograr una sensacional hazaña

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Luego de nueve años de altas y bajas en el beisbol de las Grandes Ligas, Ildemaro Vargas ha encontrado su mejor versión en la Gran Carpa durante la presente temporada 2026, en la que se ha convertido en un toletero de suma importancia para los Cascabeles de Arizona.

El versátil utility criollo fue una de las grandes sorpresas del primer mes de campaña, en el que mostró un nivel realmente de élite, que lo llevó a ser elegido como mejor jugador de la Liga Nacional en el período marzo/abril, con average de .378, OPS de 1.087, además de seis cuadrangulares y 20 carreras impulsadas.

Por si fuera poco, la campaña de Ildemaro Vargas ha sido tan positiva que, sin duda alguna, es la mejor de su carrera en Las Mayores. Muestra de ello es que, con todavía 37 juegos por disputar, "Caripito" está muy cerca de lograr una hazaña tremenda por primera vez.

Ildemaro Vargas cerca de los 100

Este domingo 16 de agosto, Ildemaro Vargas se fue de 2-1 ante los Bravos de Atlanta, con un estacazo que trajo una carrera al plato. Con este batazo, el venezolano llegó a 94 imparables en lo que va de año, por lo que está a tan solo seis de alcanzar los 100.

Si "Caripito" logra llegar al centenar de inatrapables, sería la primera vez en su carrera de 10 campañas en las Grandes Ligas que logra hacerlo, recordando su anterior tope de más hits en un año había sido en 2024, cuando logró 67.

A este buen logro de Ildemaro Vargas, hay que sumarle los promedios sólidos que ha podido mostrar en 2026. En 109 juegos disputados, batea para .268/.314/.416/.730, con nueve vuelacercas y 60 carreras impulsadas. Un año inolvidable que puede ser todavía mejor.