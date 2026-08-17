MLB: Eduardo Rodríguez se reafirma como uno de los mejores lanzadores de 2026

Suscríbete a nuestros canales

A sus 33 años de edad, Eduardo Rodríguez parece estar en el mejor estado de forma de toda su carrera en las Grandes Ligas. El zurdo de los Cascabeles de Arizona ha sacado a relucir lo mejor de su repertorio en este año, con una consistencia que lo ha hecho brillar.

Luego de un breve tutelaje brindado por Johan Santana en el Clásico Mundial, "E-Rod" ha estado intratable en la campaña. Hasta ahora, acumula marca de 12 triunfos y solo cuatro derrotas, con una efectividad impresionante de 2.71 y un buen WHIP de 1.21.

De hecho, con estos números que ha podido acumular, Eduardo Rodríguez tiene argumentos más que sólidos para ser considerado uno de los mejores 10 lanzadores en todo el beisbol actualmente, gracias a varios renglones en los que destaca.

Eduardo Rodríguez en la élite

Este sábado 15 de agosto, Eduardo Rodríguez volvió a tener una apertura dominante, al maniatar a los Bravos de Atlanta por seis entradas completas, en las que permitió solamente cinco imparables y par de carreras limpias, para llevarse un nuevo triunfo y bajar su efectividad a 2.71.

De esta manera, el criollo se mantiene en el décimo lugar de todas las Grandes Ligas en lo que a efectividad se refiere, superando a Nick Martínez (2.74) y Drew Rasmussen (2.78), ambos de Tampa Bay. Además, "E-Rod" es sexto entre los serpentineros de la Liga Nacional, superado por nombres como Jacob Misiorowski, Chris Sale o Yoshinobu Yamamoto.

Por si fuera poco, Eduardo Rodríguez es séptimo también entre todas Las Mayores en bWAR, tomando en cuenta solo lanzadores, con 4.4. Sin duda, una campaña para el recuerdo, que todavía puede mejorar bastante en lo que queda de temporada regular.