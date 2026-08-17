MLB: Dylan Cease iguala una histórica marca de Félix Hernández en las Grandes Ligas

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Dylan Cease tiene una misión bastante clara y particular en la temporada 2026 de las Grandes Ligas: conseguir el primer Cy Young de su carrera. El derecho, que llegó a los Azulejos de Toronto en la agencia libre, ha respondido a las altas expectativas que se centraron sobre él, como una campaña formidable.

Con su ya característico dominio sobre la lomita, el diestro ha sido un auténtico vendaval en su regreso a la Liga Americana, con números que realmente lo ponen como uno de los principales candidatos al Cy Young, premio que parece pelear codo a codo con el joven Cam Schlittler, de los Yankees de Nueva York.

Este domingo 16 de agosto, Dylan Cease dio precisamente una buena muestra de ese gran nivel que ha sostenido en 2026, al lograr 6.1 entradas de solo par de carreras ante los Yankees, en una actuación en la que ponchó a 10 rivales, para igualar una marca histórica tremenda del venezolano Félix Hernández.

Dylan Cease a la par de "El Rey"

A pesar de la derrota sufrida por Toronto este domingo 16 de agosto, Dylan Cease tuvo una excelente apertura, en la que dominó con creces a la ofensiva de los Yankees, al ponchar a 10 bateadores rivales.

Precisamente, con estos 10 abanicados, el derecho llegó a 200 ponches en la campaña, para ser el primer lanzador de la Liga Americana en alcanzar esta cifra en 2026. Del mismo modo, llegó a su sexta campaña consecutiva con al menos 200 abanicados, sexta mejor marca en la historia.

Dylan Cease igualó a al menos a otros siete serpentineros que también lograron esta marca, entre ellos, Felix Hernández, Randy Johnson o Sandy Koufax. Ahora, Cease buscará igualar en 2027 a Chris Sale, Roger Clemens y Walter Johnson, quienes están igualados en el tercer lugar con siete zafras seguidas de 200 ponches. Sin duda, un hito sensacional que demuestra el dominio de un lanzador que ha sabido ser consistente en Las Mayores.