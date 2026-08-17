Martín Pérez va por una cifra bastante especial en MLB ante los Mellizos

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Martín Pérez volverá al montículo este lunes para afrontar un nuevo desafío con los Bravos de Atlanta, esta vez frente a los Mellizos de Minnesota en el Target Field. El venezolano llegará respaldado por una de sus mejores rachas recientes y buscará mantener la consistencia que ha mostrado durante las últimas semanas.

El zurdo acumula cinco salidas consecutivas sin conocer la derrota, con dos triunfos y tres carreras permitidas en 25 innings durante ese período. Además, en sus tres presentaciones de agosto todavía ningún rival le ha pisado el home.

Martín, a un triunfo de una cifra histórica

Más allá de su buen momento, la apertura en Minnesota tiene un atractivo especial para el de Las Matas: una victoria lo llevaría a las 100 de por vida en las Grandes Ligas.

El venezolano llegará al compromiso con marca de 8-6 en la presente campaña, luego de conseguir seis innings en blanco en su salida más reciente frente a los Mets de Nueva York. Ese desempeño extendió a 18 innings su racha sin recibir carreras.

Será, además, su primer enfrentamiento contra los Mellizos este año. De por vida ante ellos presenta récord negativo de 1-4, con 4.88 de efectividad y 41 ponches en 59 innings.

Foto: Baseball Reference

Martín Pérez tendrá así una doble misión en el Target Field: prolongar el gran momento que atraviesa y buscar esa victoria 100 que lo eleve a un selecto grupo de lanzadores venezolanos en la MLB.