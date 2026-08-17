MLB: Gabriel Moreno es el más encendido de los candidatos y se acerca a Arráez en el liderato de bateo

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Gabriel Moreno está viviendo su temporada con mayor tiempo de juego en las Grandes Ligas y, a su vez, la más consistente, aunque siempre ha sido un buen chocador de pelota. De hecho, con el increíble ritmo que recuperó en los últimos días, se metió de lleno en la pelea por el título de bateo y amenaza seriamente a su compatriota Luis Arráez.

Todos los especialistas predecían que la batalla de average en la Liga Nacional será solamente entre "La Regadera" y el dominicano Otto López. Sin embargo, el careta de los Cascabeles de Arizona ya igualó a López en el segundo peldaño de este renglón ofensivo.

Gabriel Moreno se acerca a Luis Arráez

Moreno dejó un exorbitante promedio de .367 en sus últimos siete encuentros, producto de 11 indiscutibles, incluyendo un cuadrangular y seis remolques en sus 30 turnos oficiales recientes.

De esa manera, llevó su average general a .308, a siete de Luis Arráez y, aunado a eso, fue el criollo con mejores estadísticas con el madero en la última semana de acción.

Top 5 de líderes de bateo en el viejo circuito:

Luis Arráez: .315 Gabriel Moreno: .308 Otto López: .308 Nick González: .307 Freddie Freeman: .298.

Gabriel Moreno es el más encendido de los candidatos

Un dato interesante es que el receptor venezolano es actualmente el miembro del top 5 en este apartado con mejores registros en los siete choques recientes y, al ya haber mencionado sus números, repasaremos los de los otros cuatro contendientes al título.

Luis Arráez ha estado extrañamente apagado, con un bajo average de .188 en ese periodo (últimos siete juegos); Nick González bateó para .280 la última semana, Freddie Freeman .200 y Otto López apenas .167.

La clave para Moreno será mantener la consistencia para mantenerse de tú a tú con Arráez y así poder divisar una pelea entre venezolanos en la parte final de la campaña.