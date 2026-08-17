¡Impresionante remontada! México se corona campeón de la Serie del Caribe Kids 2026 tras vencer a República Dominicana

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La emoción y el drama se apoderaron del Estadio Coloso del Pacífico "Don Alejo Peralta" en Tepic, Nayarit. En un encuentro vibrante que se definió en los instantes finales, la novena de México desplegó todo su carácter para imponerse con pizarra de 11-8 ante República Dominicana, conquistando de esta manera el título de la III Serie del Caribe Kids 2026.

​Un cierre de infarto en tierras nayaritas

​El conjunto dominicano, que había dominado con autoridad a lo largo del torneo e incluso firmado actuaciones históricas desde la lomita durante la fase previa, se descuidó en el tramo definitivo del compromiso.

​Los bates mexicanos aprovecharon al máximo el último tercio del juego y un rally clave en el cierre de las acciones para darle vuelta a la pizarra. Con un despliegue ofensivo oportuno y el empuje de la fanaticada local, la novena azteca logró fabricar las carreras decisivas para sentenciar el 11-8 definitivo, arrebatándole la gloria a los quisqueyanos en la gran final U12.

Los batazos importantes por el equipo mexicano llegaron por parte de Jesús Solis, quien conectó cuadrangular para igualar la pizarra, y luego Jesús Berrelleza con otro jonrón para darle la ventaja a su equipo.

De está manera, México logra su primer título y evita el tercer consultivo de República Dominicana.