Serie del Caribe Kids: Panamá hace un histórico juego perfecto por esta razón

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Una página dorada se escribió este miércoles 12 de agosto en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta. Con una exhibición monticular memorable de Alams Rodríguez y una artillería implacable, Federales de Chiriquí (Panamá) apaleó 15-0 a los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) en la apertura de la tercera fecha de la III Serie del Caribe Kids, que es transmitida por Meridiano Televisión.

El primero de la historia

Rodríguez se convirtió en la gran figura del torneo al concretar el primer juego perfecto individual en los registros de la justa infantil. El serpentinero derecho retiró en fila a los nueve bateadores que enfrentó a lo largo de los tres episodios que duró el cotejo, abanicando a tres de ellos.

Segundo la página web del torneo, el único antecedente similar en el certamen databa del 26 de marzo de 2024, cuando un combinado mexicano dejó sin imparables al cuadro panameño.

Castigo histórico

Desde la propia primera entrada, la novena del istmo encaminó el triunfo con un letal rally de siete anotaciones. La paliza la inició Noah Arauz con un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo frente al abridor boricua Jeliel Omar Meléndez.

Los panameños capitalizaron de inmediato el descontrol del cuerpo de lanzadores caribeño que otorgó boletos, boletos por golpe, lanzamientos descontrolados y un balk antes de que el propio Arauz sellara el racimo inicial con un sencillo remolcador de dos más.

El castigo no cesó en el segundo capítulo. La alineación panameña fabricó seis carreras adicionales mediante imparables clave de Carlos Pérez y Nelson Robledo, sumado a un elevado de sacrificio de Félix García, estirando la ventaja a un categórico 13-0.

En la baja del tercer acto, Panamá sentenció el encuentro al registrar dos rayitas definitivas, culminando con el elevado de sacrificio de Robledo que trajo al plato a Pérez. Con el marcador 15-0, se decretó el súper knockout que puso fin al compromiso.

Por qué la corrección

El Comité Organizador de la III Serie del Caribe Kids Nayarit 2026 determinó que luego de revisar detalladamente el desarrollo de las entradas y las anotaciones realizadas, el staff de anotadores determinó que el marcador correcto del encuentro es de 15 carreras por 0 a favor de Panamá.

El país centroamericano anotó siete carreras en la primera entrada, seis en la segunda y dos adicionales en la tercera, para completar un total de 15 anotaciones.

La carrera número 15 fue anotada por Carlos Pérez, impulsado por un elevado de sacrificio de Nelson Robledo. Al producirse dicha anotación se alcanzó la diferencia establecida para la aplicación de la regla de súper knockout, por lo que el encuentro debió darse por concluido en ese momento, con marcador oficial de 15-0.

Sin embargo, debido al retraso en la actualización de la pizarra, el encuentro continuó y se disputó posteriormente la parte alta de la cuarta entrada. Esta situación provocó que, al momento de la conclusión, se mostrara incorrectamente un marcador de 14-0.

En consecuencia, luego de la revisión correspondiente, el staff de anotadores rectifica el resultado oficial del encuentro y establece como marcador definitivo: Panamá 15-0 Puerto Rico, reseñó la nota de prensa del torneo.

Asimismo, al determinarse que el encuentro debió concluir antes del inicio de la cuarta entrada, la base por bolas y todas las demás acciones registradas durante ese episodio quedan sin efecto y no forman parte de las estadísticas oficiales del partido..

Tras este resultado, la tabla de posiciones mantiene a República Dominicana (2-0) en la cima, escoltada por México Rojo (1-0), mientras que Panamá y México Verde se colocan con foja de 1-1. Puerto Rico, por su parte, sigue sin conocer la victoria (0-3).