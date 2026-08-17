LVBP: figura clave de Navegantes del Magallanes ya piensa en la próxima temporada

La temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se sigue acercando y las declaraciones de las piezas fundamentales de los Navegantes del Magallanes marcan el pulso de lo que será la próxima campaña. La planificación temprana y la profundidad del roster se han convertido en los temas centrales de cara a los venideros desafíos en el diamante.
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Compromiso desde el primer día en la LVBP
Para la divisa filibustera, la disciplina y el trabajo colectivo son innegociables en la búsqueda del campeonato. Uno de los referentes del equipo destacó que su incorporación a los entrenamientos está programada desde la jornada inaugural, asumiendo con total madurez el liderazgo dentro de la cueva.
"Estaría desde el primer día de las prácticas con el equipo, es mi responsabilidad. El año pasado tuve un rol y hay que mantenerlo", enfatizó Luis Sardiñas.
Este enfoque refleja la mentalidad ganadora que exige una franquicia con tanta historia en la pelota criolla, donde la exigencia interna empuja a cada pelotero a llegar en óptimas condiciones físicas y mentales para el arranque de la temporada.
Profundidad y balance: La clave para la Nave Turca
Más allá del trabajo individual, la gerencia y los jugadores son conscientes de que la exigencia de un torneo tan competitivo como la LVBP requiere piezas de garantías en todas las instancias. La flexibilidad en el terreno y los movimientos realizados en el mercado interno buscan blindar al equipo ante cualquier eventualidad a lo largo del calendario regular, y así lo resalto Luis Sardiñas a la cuenta Unión Magallanes.
"Tenemos un equipo bien balanceado y con los cambios que están llegando habrá más profundidad", agregó el toletero sobre la confección actual de la plantilla eléctrica.