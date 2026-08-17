LVBP: figura clave de Navegantes del Magallanes ya piensa en la próxima temporada

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​La temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se sigue acercando y las declaraciones de las piezas fundamentales de los Navegantes del Magallanes marcan el pulso de lo que será la próxima campaña. La planificación temprana y la profundidad del roster se han convertido en los temas centrales de cara a los venideros desafíos en el diamante.

​Compromiso desde el primer día en la LVBP

​Para la divisa filibustera, la disciplina y el trabajo colectivo son innegociables en la búsqueda del campeonato. Uno de los referentes del equipo destacó que su incorporación a los entrenamientos está programada desde la jornada inaugural, asumiendo con total madurez el liderazgo dentro de la cueva.

​"Estaría desde el primer día de las prácticas con el equipo, es mi responsabilidad. El año pasado tuve un rol y hay que mantenerlo", enfatizó Luis Sardiñas.

​Este enfoque refleja la mentalidad ganadora que exige una franquicia con tanta historia en la pelota criolla, donde la exigencia interna empuja a cada pelotero a llegar en óptimas condiciones físicas y mentales para el arranque de la temporada.

​Profundidad y balance: La clave para la Nave Turca

​Más allá del trabajo individual, la gerencia y los jugadores son conscientes de que la exigencia de un torneo tan competitivo como la LVBP requiere piezas de garantías en todas las instancias. La flexibilidad en el terreno y los movimientos realizados en el mercado interno buscan blindar al equipo ante cualquier eventualidad a lo largo del calendario regular, y así lo resalto Luis Sardiñas a la cuenta Unión Magallanes.