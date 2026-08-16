LVBP: Tiburones de La Guaira prepara un plan para evitar otra temporada cuesta arriba

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Los Tiburones de La Guaira ya tienen identificado uno de los principales aspectos que deberán corregir para afrontar la próxima campaña de la LVBP. La organización quiere evitar que las ausencias y otros inconvenientes vuelvan a debilitar su plantilla cuando llegue el momento más importante de la ronda eliminatoria.

La profundidad será prioridad para Tiburones

La experiencia de la temporada pasada dejó una lección clara en La Guaira. El equipo perdió piezas importantes durante diciembre, entre lesiones, restricciones de organizaciones de MLB y dificultades para completar la importación, factores que terminaron afectando sus posibilidades de avanzar a la postemporada.

Por eso, la gerencia litoralense trabaja desde temprano para asegurar los permisos de sus peloteros pertenecientes al sistema de MLB, sobre todo aquellos que actúan en Ligas Menores. También buscan garantizar la presencia de sus jugadores que militan en ligas independientes.

“Estamos haciendo las gestiones para que nuestros peloteros jueguen sobre todo en diciembre. Ese mes nos costó, porque perdimos profundidad. Sufrimos lesiones importantes y nos mandaron a parar jugadores”, explicó un ejecutivo de Tiburones a El Emergente.

El panorama también estuvo condicionado por problemas relacionados con la importación, entre ellos los trámites de visas de trabajo y la cancelación de vuelos. Para la próxima temporada, los Tiburones ya evalúan alternativas para fortalecer especialmente su cuerpo de lanzadores.

“Estamos evaluando el mercado, para ver qué nuevos movimientos podemos hacer. También estamos estructurando nuestra importación”, continuó.

La intención es que el equipo llegue al tramo final con la mayor cantidad posible de sus piezas disponibles. La gerencia quiere convertir lo aprendido en 2025-2026 en una ventaja para buscar la clasificación durante la temporada 2026-2027 de la LVBP.

Además, existe un componente emocional que la organización no pasa por alto. “Estamos poniéndole un extra, por todo lo que ha sufrido La Guaira”, afirmó la fuente, en referencia al doble terremoto ocurrido el 24 de junio en Venezuela y al impacto que tuvo especialmente en el estado.