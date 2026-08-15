Maikel García arremete contra la LVBP: “Es una liga desordenada”

Suscríbete a nuestros canales

Maikel García volvió a generar conversación en el entorno del beisbol venezolano tras realizar fuertes declaraciones sobre la manera en que se maneja la LVBP. Y es que el de La Sabana cuestionó algunos aspectos de la liga y dejó un mensaje directo sobre la importancia de establecer mayores niveles de profesionalismo.

Maikel, otra vez contundente

Durante una transmisión en vivo, Maikel aseguró que la LVBP debe manejarse con máxima responsabilidad y recordó un episodio ocurrido durante la final de la temporada 2023-2024 entre Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas.

“El beisbol es un trabajo, no un relajo. La LVBP es un desorden. En la LVBP lanzan fosforitos dentro del dugout (…) Nosotros estábamos jugando la final contra el Caracas y por estar con el relajo con los fosforitos quemaron a Ehire Adrianza en la oreja. Imagínense lo desordenada que es esa liga”, expresó.

El llamado de atención del grandeliga venezolano estuvo enfocado en la necesidad de establecer protocolos de seguridad más estrictos dentro de los estadios y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de los jugadores.

De esta manera, las declaraciones de Maikel García vuelven a abrir el debate sobre las condiciones de la LVBP y la diferencia entre mantener la pasión característica del beisbol venezolano y garantizar un entorno completamente profesional. El grandeliga considera que ambos aspectos deben convivir con mayor disciplina y organización.