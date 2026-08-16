LVBP: ¿Caracas-Magallanes o Yankees-Boston? Alex González tiene claro cuál es más intenso

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Alex González conoce de primera mano lo que significa disputar dos de las rivalidades más intensas del beisbol. Y es que el grandeliga venezolano vivió la pasión de un Caracas-Magallanes con los Leones y también experimentó el ambiente de un Yankees-Boston durante su paso con las Medias Rojas.

“Tú no has visto un Caracas-Magallanes”

Durante una entrevista en el programa Más Allá del Marcador, Alex recordó su experiencia en el Fenway Park y comparó a los aficionados de Boston con los seguidores de los Leones del Caracas.

“Tienes que jugarlo. Allí no van a comer perros calientes, allí no van a comer papitas, allí se van a sentar a ver el juego, y saben qué es lo que se hace y qué no. Es una fanaticada, se puede decir, como la del Caracas”, comentó.

Pero el venezolano también recordó una conversación que sostuvo con Curt Schilling cuando llegó a las Medias Rojas en 2006. Mientras González observaba videos de los lanzadores que enfrentaría ante los Yankees, el experimentado pitcher le advirtió sobre la intensidad de la rivalidad.

“Ya tú vas a ver lo que es un Yankees-Boston”, le dijo Schilling. Alex no dudó en responderle: "Tú no has visto un Caracas-Magallanes".

El expelotero debutó con los Leones en la temporada 1994-1995 y permaneció durante 16 campañas con la organización. Además, vistió el uniforme de las Medias Rojas en 2006 y 2009, por lo que pudo vivir desde el terreno ambas rivalidades.