LVBP: Leones del Caracas podría cambiar a un jardinero: así les fue en la temporada pasada

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A un par de meses para el inicio de la temporada 2026-2027 de la LVBP, los rumores de cambio entre organizaciones comienzan a tomar más fuerza. En esta oportunidad son los Leones del Caracas quienes tendrían intenciones de hacer un movimiento que involucre a uno de sus jardineros.

Talento, juventud y experiencia en los jardines de Leones

Si tomamos como referencia la campaña anterior, el conjunto melenudo contó con hasta siete peloteros que defendieron las praderas del Estadio Monumental en reiteradas ocasiones. Pero al hacer un análisis fugaz, solo un par de nombres podrían despertar verdadero interés para un cambio de mucho valor.

El nombre que tendría menos probabilidades de salir de la institución es Harold Castro, pues con el pasar de los años se ha convertido en un referente de la capital no solo por su aporte ofensivo, sino también por su versatilidad defensiva. El año pasado bateó para .332 en 44 compromisos, con seis jonrones, 25 impulsadas y 34 anotadas.

Siguiendo esta misma línea aparece Víctor Bericoto, un pelotero que ya luce como la mayor apuesta de la organización para sus jardines. Justamente, en la 2025-2026 demostró mucha producción con el madero, con dos cuadrangulares, 15 remolcadas, 12 anotadas y .340 de promedio luego de 31 encuentros.

Con menos protagonismo, pero que siempre estuvieron dispuestos a darlo todo cuando el manager lo requirió, se encuentran Jeferson Morales y Leonel Espinoza. Ambos disputaron 17 juegos cada uno y batearon por encima de los .300, con Morales produciendo seis rayitas y Espinoza apenas dos.

A partir de acá entramos en territorio donde todo es realmente posible. Oswaldo Arcia es la clase de bateador que todo equipo querría por su fuerza, perfil zurdo y defensa de los jardines, aunque será cuestión de los Leones si quieran o no prescindir de un bate de sumo poder. El detalle es que la zafra pasada quedó a deber en 32 compromisos con solo tres vuelacercas, 15 impulsadas, 14 anotadas y un .198 de promedio.

Por su parte, quien pudiera protagonizar una locura de cambio es José Rondón, otro de los nombres de peso dentro de la organización. De hecho, su magnífica actualidad en México podría servir para reportarse a la cueva con mucha inspiración, o para ser parte de un canje importantísimo. El año pasado bateó para .309 en 40 juegos, con dos jonrones, 13 remolcadas y 30 anotadas.

Finalmente, y según apuntan los rumores, Yonathan Daza sería el posible elegido para salir de Caracas rumbo a otra ciudad. Y es que hablamos de un bateador que prácticamente cerró la temporada en el top-5 de todos los apartados ofensivos del equipo. En total fueron cinco vuelacercas, 25 impulsadas, 30 anotadas y .315 de promedio en 45 juegos.

En un mercado donde cada movimiento puede cambiar el rumbo de una organización, los Leones del Caracas tendrán que decidir entre conservar profundidad ofensiva o apostar por una pieza que transforme su estructura de cara al futuro.