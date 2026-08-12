LVBP: Leones sigue activo en el mercado

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Los Leones del Caracas se han consolidado como el equipo más activo en el mercado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional durante el receso de temporada. A falta de aproximadamente dos meses para el inicio del campeonato, la oficina melenuda mantiene las persianas abiertas para concretar nuevas transacciones.

La intención de la directiva capitalina es clara: reestructurar un roster que busca recuperar el protagonismo en el circuito local. Con varios pactos ya concretados entre los meses de junio y agosto, el dinamismo gerencial no ha cesado en el cuadro caraquista.

La advertencia de Robinson Chirinos en El Infield

El gerente deportivo de la organización, Robinson Chirinos, ofreció detalles sobre la estrategia del equipo en una reciente intervención en el podcast El Infield. El ejecutivo confirmó que la directiva continúa evaluando opciones reales para incorporar más piezas antes del juego inaugural.

Chirinos señaló que las prioridades de búsqueda están enfocadas en fortalecer los jardines y el cuadro interior. El objetivo de la oficina es sumar mayor profundidad defensiva y dinamismo ofensivo con peloteros de posición que puedan adaptarse rápidamente a las necesidades de la cueva.

Un mercado de cambios en pleno movimiento

La gerencia melenuda ya ha ejecutado múltiples transacciones de impacto en los últimos meses.

22 de junio (con Caribes de Anzoátegui):

Recibidos: Josué Briceño (C/1B) y Raimon Gómez (RHP).

Josué Briceño (C/1B) y Raimon Gómez (RHP). Entregados: Orlando Arcia (SS) y Gabriel Noriega (INF).

25 de julio (con Águilas del Zulia):

Recibido: Kenedy Corona (OF).

Kenedy Corona (OF). Entregados: Keiner Delgado (INF) y Juan Rojas (RHP).

11 de agosto (con Navegantes del Magallanes):

Recibidos: Ángel Bastardo (RHP) y Luarbert Arias (RHP).

Ángel Bastardo (RHP) y Luarbert Arias (RHP). Entregados: Jhonathan Díaz (LHP) y José Mujica (RHP).

Sin embargo, el plan de estructuración no ha concluido. Con el margen de tiempo previo al inicio de las prácticas, Caracas busca cerrar un pacto adicional que termine de moldear la nómina definitiva para la zafra 2026-2027.