LVBP: ¿Contará Cardenales de Lara con Danry Vásquez? Esta es la postura del equipo (Exclusiva)

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La situación de Danry Vásquez ha generado atención en los últimos días luego del episodio que protagonizó en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). Mientras su futuro inmediato en México quedó condicionado por una suspensión, en Venezuela ya existe una postura definida de cara a la próxima temporada de la LVBP.

Cardenales mantiene a Danry en sus planes

El gerente general de Cardenales de Lara, Carlos Miguel Oropeza, confirmó en exclusiva para Meridiano que la organización ha mantenido conversaciones con Vásquez tras su situación y que, hasta los momentos, entra en los planes para la campaña 2026-2027.

“Sí, hemos tenido conversaciones con él y contamos con él desde el primer día de temporada”, aseguró Oropeza.

La postura del conjunto larense llega pocos días después del incidente que protagonizó con Rodolfo Amador, durante un encuentro entre los Toros de Tijuana y los Acereros de Monclova. La LMB determinó suspender indefinidamente al jardinero venezolano tras el altercado, mientras que los Toros también lo dejaron fuera de su roster de manera indefinida.

Pese a ese escenario, Cardenales de Lara mantiene firme su postura de contar con la presencia de Danry Vásquez para el torneo invernal. Vale recordar que en la zafra anterior, el oriundo de Ocumare del Tuy fue el cuarto pelotero del conjunto crepuscular con más impulsadas, así como el tercero con más jonrones y hits.