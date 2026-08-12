LVBP: Magallanes tiene grandes planes para Jhonathan Díaz y José Mujica en la 2026/27

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En la noche de este pasado martes 11 de agosto, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas acapararon los focos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, al concretar un cambio que involucró a cuatro peloteros.

Por medio de esta transacción, los filibusteros se hicieron con los servicios del pithcer grandeliga zurdo Jhonathan Díaz, y del experimentado José Mujica. Por su parte, los capitalinos adquirieron a los jóvenes lanzadores derechos Ángel Bastardo y Luarbert Arias.

Luego de este interesante movimiento entre los Eternos Rivales, Héctor Arias, presidente del Magallanes, y Federico Rojas, gerente deportivo, hablaron sobre el impacto interesante que tendrá este cambio en la planificación de la temporada del actual campeón de nuestra pelota, y además, explicaron los planes que tienen para Mujica y Díaz.

Magallanes cuenta con Díaz y Mujica

"El pitcheo siempre tiene valor. Para nosotros sumar la experiencia de estos dos lanzadores es muy importante, además de que van a estar actuando con el equipo en la temporada. Va a ser interesante lo que puedan aportar a la rotación y el relevo", fue lo primero que dijo Federico Rojas sobre este movimiento realizado.

Héctor Arias, presidente de la institución, habló sobre la visión que tiene la organización con respecto a las piezas adquiridas. "Díaz es ese brazo zurdo que puede conformar el staff de abridores del equipo y se acopla perfectamente a la filosofía del club, aparte tiene experiencia de grandeliga. Mujica es un fajador que conoce bien nuestra liga y estará apoyando el bullpen, uno de los bastiones más importantes del equipo", explicó.

Finalmente, Federico Rojas dio posibles fechas de incorporación para ambos lanzadores en la próxima temporada 2026/27. "El plan que se tiene estructurado con Díaz es que inicie con el equipo a principios de Noviembre. Con respecto a Mujica, estará desde la pretemporada", sentenció.