LVBP: Con la mira sobre el 'Clásico Caribeño': Lo que busca Cardenales en su duelo contra Charros (Exclusiva)

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Los Cardenales de Lara tendrán un compromiso especial antes de comenzar su camino en la temporada 2026-2027 de la LVBP. Y es que el conjunto crepuscular se medirá el 11 de octubre a los Charros de Jalisco en Houston, Texas, en un encuentro que servirá como preparación para el torneo venezolano.

Fogueo internacional para Cardenales

El gerente general de Cardenales, Carlos Miguel Oropeza, explicó en exclusiva para Meridiano cuál es el objetivo de la organización para ese compromiso, que está pautado apenas días antes del inicio de la campaña previsto tentativamente entre el 12 y el 15 de octubre.

“Es un juego de pretemporada donde esperamos contar con el equipo ya definitivo que arrancaría la temporada, además de poder usar esa experiencia para hacer los ajustes necesarios de cara a la contienda 2026-2027”, señaló.

La intención del conjunto larense es que el duelo ante los actuales campeones de México, y de la Serie del Caribe, funcione como el último examen antes de comenzar oficialmente la zafra. El encuentro se disputará en el Constellation Field, hogar de los Sugar Land Space Cowboys (filial Triple-A de los Astros de Houston).

De esta manera, Cardenales de Lara buscará llegar a ese compromiso con buena parte de su estructura definida y aprovecharlo para evaluar los últimos detalles del equipo. La meta será utilizar ese juego como impulso para arrancar con todo la LVBP.