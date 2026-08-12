LVBP: Cardenales define su plan para la 2026-2027: mercado de cambios e importados bajo la lupa (Exclusiva)

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Los Cardenales de Lara continúan trabajando en la planificación de la temporada 2026-2027 de la LVBP, con una base que la organización considera suficientemente competitiva para afrontar los retos que tendrán por delante. Mientras otros equipos han realizado movimientos en el mercado, los crepusculares todavía no han concretado operaciones.

Al mismo tiempo, la gerencia también avanza en la conformación de la cuota de peloteros importados, uno de los aspectos que todavía mantiene interrogantes de cara al inicio de la zafra.

Cardenales no descarta movimientos en el mercado

El gerente general Carlos Miguel Oropeza explicó en exclusiva para Meridiano que la ausencia de movimientos no significa que Cardenales haya cerrado la puerta al mercado de cambios. La organización, de hecho, mantiene plena confianza en el grupo que tiene a disposición.

“Tenemos confianza en el grupo que tenemos. Hemos sido muy activos en años anteriores en el mercado, pero eso no significa que hay que hacer cambios por hacer. Sin embargo, siempre estamos atentos a cualquier movimiento que pueda mejorar al equipo por la vía que se pueda conseguir”, señaló.

La postura del conjunto larense apunta a mantener estabilidad en su estructura, aunque sin dejar de evaluar oportunidades. Cardenales no busca hacer movimientos por obligación, pero sí permanece atento a cualquier alternativa que pueda representar una mejora para el roster.

La mayoría de los importados serán lanzadores

En cuanto a la cuota de extranjeros, la gerencia crepuscular ya tiene definido el principal enfoque para la próxima temporada. Los lanzadores tendrán el mayor peso dentro de la estructura de importados, aunque todavía no se ha anunciado cómo quedará conformada.

“Estamos enfocados en que la cuota de importados sea en su mayoría lanzadores. En su momento anunciaremos su estructura definitiva”, comentó Oropeza.

De esta manera, Cardenales de Lara apunta a fortalecer principalmente su cuerpo de pitcheo con los importados, mientras mantiene abierta la posibilidad de realizar algún movimiento en el mercado de cambios si aparece una oportunidad que realmente mejore al equipo para la venidera zafra de la LVBP.