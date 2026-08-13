LVBP: ¿Cómo podría quedar la rotación de Leones del Caracas para la temporada 2026-2027?

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A varios meses del inicio de la temporada 2026-2027 de la LVBP, Leones del Caracas todavía tiene piezas por definir en su cuerpo de lanzadores, especialmente porque aún no se conoce qué abridores importados podrían incorporarse. Sin embargo, el equipo ya cuenta con varios candidatos para construir una rotación de cinco hombres.

Las alternativas de Leones

Durante este año, la gerencia melenuda ha trabajado en reforzar su pitcheo mediante movimientos en el mercado de cambios. En ese proceso, el equipo adquirió a Ángel Bastardo, Luarbert Arias y Raimon Gómez, tres lanzadores que buscarán aportar profundidad al cuerpo de serpentineros.

Entre esos nombres destaca Bastardo, quien podría representar una opción interesante para el staff de Lipso Nava. Aunque en la actualidad trabaja como relevista en las Ligas Menores, el derecho tiene experiencia como abridor y cuenta con una temporada positiva con registro de seis victorias, una derrota, tres salvados y 4.03 de efectividad.

Otro brazo que podría recibir una oportunidad es Wikelman González, quien también conoce el rol de abridor, aunque este año ha tenido dificultades en el sistema MLB debido a lesiones y rendimiento. El prospecto tiene marca de 1-4, un salvado y 6.60 de efectividad hasta la fecha.

La versatilidad de ambos lanzadores le permite al conjunto melenudo contar con más alternativas, ya sea para integrar la rotación o fortalecer el bullpen dependiendo de las necesidades del equipo. Incluso, la posible presencia de Luis Curvelo, que ya manifestó su deseo de uniformarse este año, podría ser otra apuesta interesante en caso de ser necesario.

Una rotación con continuidad de la temporada pasada

Tomando como referencia la campaña anterior, los principales candidatos para iniciar partidos en la 2026-2027 serían José Torres, Mikell Manzano, Erick Leal, Wilmer Font y Jesús Vargas.

Torres y Font aparecen como las piezas más confiables después de finalizar la zafra pasada con tres triunfos cada uno, así como efectividades de 3.62 y 4.95 respectivamente.

Por su parte, Manzano fue el segundo abridor con más aperturas (10), pero con balance negativo de 1-4 y 5.75 de efectividad. A su vez, Leal y Vargas deberán exigirse más para tratar de mejorar sus números luego de rendimientos lejos de lo esperado, con efectividades altísimas de 8.02 y 9.67 tras nueve y siete salidas respectivamente.

A la espera de conocer qué lanzadores extranjeros llegarán a la organización, Leones del Caracas tiene una buena base criolla para su rotación con nuevas piezas que podrían modificar la competencia por los puestos en la pretemporada. La profundidad será una de las claves para que el equipo pueda encontrar estabilidad desde el montículo.