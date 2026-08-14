LVBP: Eliézer Alfonzo Jr. apunta a la temporada 2026-2027: ¿Cuándo se reportará con Magallanes?

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Eliézer Alfonzo Jr. fue una de las grandes figuras de Navegantes del Magallanes durante la pasada temporada y desde hace varias semanas ha manifestado su deseo de volver a vestir el uniforme turco para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Sin embargo, sus compromisos con los Dodgers de Los Ángeles podrían cambiar la fecha de su incorporación.

Los planes de Eliézer para volver a la Nave

En una entrevista para Beisbol Center, el receptor reveló que conversó con el gerente deportivo del Magallanes, Federico Rojas, y le explicó que será complicado estar disponible desde el inicio del campeonato.

“Le dije que iba a ser difícil que estuviera desde el principio, ya que he jugado muchísimo y también jugué bastante la temporada pasada, como receptor específicamente”, comentó.

El venezolano indicó que su regreso dependerá de lo que ocurra con los Dodgers, organización que mantiene aspiraciones de avanzar a la postemporada y donde todavía forma parte del roster.

“Los Dodgers están metidos para clasificar y yo todavía estoy en el roster. Lo más probable es que no pueda estar en octubre, pero con el favor de Dios en noviembre. Les dije que cuentan conmigo a partir de allí hasta donde llegue el equipo”, afirmó.

El receptor explicó que, en caso de finalizar su participación en Estados Unidos, deberá mantenerse disponible ante cualquier llamado de la organización angelina. Por esa razón, su incorporación a Magallanes apunta más hacia el mes de noviembre.

Eliézer Alfonzo Jr. está disputando su primera temporada en las Grandes Ligas y, aunque no es una pieza fija detrás del plato para los Dodgers, podría ser una alternativa importante durante los compromisos de octubre.