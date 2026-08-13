LVBP: Jhostynxon García deja todo en manos del Magallanes para su incorporación

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El deseo de los peloteros venezolanos de regresar a casa durante el invierno comienza a tomar forma de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP. En el caso de Navegantes del Magallanes, uno de sus jóvenes talentos ya movió sus piezas para intentar estar desde el comienzo de la campaña: Jhostynxon García.

Jhostynxon espera el visto bueno del Magallanes

Y es que en una entrevista para El Extrabase, el jardinero de 23 años aseguró que ya conversó con la organización turca y le manifestó directamente al gerente deportivo, Federico Rojas, su intención de uniformarse con el equipo desde el inicio de la temporada.

“Ya hablé con la organización y estoy esperando respuesta de ellos. Hablé con el gerente del Magallanes y le dije que quiero estar allá desde el inicio. Pero hasta los momentos estoy esperando respuesta del equipo”, apuntó.

El interés del apureño llega en medio de un año con poca actividad en la MLB. 'La Contraseña' solamente ha participado en 19 encuentros con los Piratas de Pittsburgh, con ocho imparables, un doble, dos carreras impulsadas y dos anotadas, además de un promedio de .170.

Para el Magallanes, contar con Jhostynxon García desde el inicio representaría sumar a un jugador que conoce la exigencia de la pelota venezolana y que todavía tiene margen para consolidarse en las Grandes Ligas.

La intensidad de un Caracas-Magallanes

El venezolano tuvo una participación muy breve con la Nave durante la temporada 2025-2026, al disputar apenas tres encuentros. Dos de ellos fueron ante los Leones del Caracas, por lo que pudo experimentar de primera mano la intensidad del clásico entre los eternos rivales.

En esos dos compromisos, Jhostynxon García respondió con cuatro hits en ocho turnos, incluido un doble y una carrera anotada. La experiencia también le permitió conocer desde el terreno una rivalidad que compara, aunque con sus diferencias, con una de las más famosas de MLB.

“Es una experiencia increíble. No igual a la de un Yankees vs Boston, pero es increíble”, comentó sobre lo que significa estar presente en un Caracas-Magallanes.

Ahora, García espera que esa experiencia pueda repetirse con mayor frecuencia. Su intención es evidente: quiere reportarse con Magallanes desde el comienzo de la venidera temporada de LVBP y solo aguarda la respuesta definitiva de la organización carabobeña.