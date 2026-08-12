LVBP: Tucupita Marcano vuelve a brillar en el beisbol americano

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Tucupita Marcano es uno de los grandes peloteros de Navegantes del Magallanes. Para esta temporada invernal 2026-27 se está preparando en el beisbol americano con Fargo-Moorhead RedHawks de la American Association. Está totalmente encendido con su peligrosa ofensiva.

Marcano ha regresado completamente encendido a la acción en el béisbol norteamericano tras sumarse a las filas de los Fargo-Moorhead RedHawks. Desde su incorporación, su impacto ofensivo ha sido inmediato para la causa de su equipo en este inicio de temporada.

En apenas 9 encuentros disputados, el infielder registra un impresionante promedio al bate de .375, consolidándose como una de las bujías ofensivas del lineup. Está mostrando ese nivel de compromiso que lo llevó a ser pieza importante con Navegantes del Magallanes.

Tucupita Marcano llegará encendido al beisbol venezolano

Tucupita Marcano a sus 26 años está demostrando que hay nivel incluso fuera de Grandes Ligas. El venezolano que fue expulsado de la MLB por hacer apuestas en juegos de su equipo (Piratas de Pittsburgh) tiene un gran estado de forma para llegar encendido a la LVBP.

Marcano en lo que va de temporada registra:

- 9 juegos, 44 turnos, 8 anotadas, 15 hits, 1 doble, 3 triples, 0 jonrones, 7 impulsadas, 5 boletos, 5 ponches, .341 PRO.

Con esos registros es parte fundamental de la ofensiva de su equipo, pero también se está preparando con turnos de calidad para tener un año clave en Navegantes del Magallanes. Para esta temporada en Venezuela, la idea es defender el título y volver a coronarse campeón.

Navegantes del Magallanes adquiere dos peloteros de Leones del Caracas

Navegantes del Magallanes llevaron a cabo un cambio con sus eternos rivales, los Leones del Caracas. En un movimiento para mejorar de cara a la temporada 2026-27, el último campeón adquirió: Jhonathan Díaz (LZ) y José Mujica (LD) por Luarbert Arias (LD) y Ángel Bastardo (LD).