LVBP: Jhonathan Díaz revela lo que significa llegar al Magallanes: “Será algo muy bonito”

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Los Navegantes del Magallanes han sumado nuevas piezas para fortalecer su estructura de lanzadores de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP. Jhonathan Díaz es uno de esos nombres que llegó recientemente a la organización y que ya comenzó a vivir la expectativa de defender uno de los uniformes más tradicionales del beisbol venezolano.

Díaz y el sueño familiar

Luego del cambio realizado con los Leones del Caracas, que llevó a Díaz y José Mujica a la Nave, el lanzador zurdo reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, pero también destacó la ilusión que representa este nuevo capítulo en su carrera.

“Soy de Valencia y, bueno, siendo de ahí uno siempre tiene el deseo de jugar con el Magallanes, además que es un equipo de renombre en Venezuela. De verdad esto significa mucho, en mi familia todos son magallaneros y ponerme el uniforme será algo muy bonito”, expresó al departamento de prensa del equipo.

El pitcher de 29 años llegará al conjunto carabobeño con bastante actividad en Ligas Menores, pues actualmente forma parte de Tacoma Rainiers, filial Triple-A de los Marineros de Seattle.

Su única participación previa en la LVBP ocurrió durante la temporada 2021-2022, cuando vistió el uniforme de los Leones. En aquella campaña realizó siete presentaciones, cinco de ellas como abridor, terminó con marca de 1-0 y permitió 16 carreras limpias en 19.1 innings.

Magallanes trabaja en su incorporación para la 2026-2027

La gerencia de los Navegantes del Magallanes ya estableció el primer contacto con el lanzador para comenzar a definir los pasos de cara a su incorporación al equipo. La intención del cuerpo técnico es que Jhonathan Díaz pueda convertirse en una alternativa dentro de la rotación abridora a partir del mes de noviembre.

“Ya hablé con Federico (Rojas) y fue una buena conversación, muy amable. Estoy agradecido de que se tomara el tiempo y me llamara para darme la bienvenida. Ahora mismo estamos enfocados acá, pero al finalizar la temporada en Estados Unidos estaré comunicándome con ellos para así tener la fecha para jugar”, comentó.

Díaz también recibió con entusiasmo las muestras de apoyo de la afición magallanera tras conocerse su llegada. El valenciano dejó claro que buscará responder con entrega cuando tenga la oportunidad de vestir el uniforme eléctrico.

“De verdad quiero que sepan que daré el cien por ciento para buscar ese bicampeonato, solo pedimos que nos apoyen que todos como equipo daremos lo mejor para darle esa alegría a la fanaticada”, sentenció.

Con su llegada, Magallanes incorpora un brazo zurdo con experiencia internacional y un valor adicional: el deseo personal de defender al equipo de su ciudad natal.