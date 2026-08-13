LVBP: Magallanes fortalece su rotación y Federico Rojas explica el valor de Jhonathan Díaz

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Los Navegantes del Magallanes continúan armando su estructura para la temporada 2026-2027 de la LVBP, con especial atención en uno de los aspectos más importantes para competir en el torneo: la rotación de abridores. Tras el cambio realizado con los Leones del Caracas, la organización carabobeña sumó piezas que apuntan a darle mayor profundidad a su pitcheo.

Magallanes y una pieza clave para la rotación

El gerente deportivo de la Nave, Federico Rojas, explicó en el programa radial Beisbol Center el valor que tiene la llegada de Jhonathan Díaz, uno de los brazos principales recibidos en la negociación junto al también lanzador José Mujica.

“Es un cambio en el que hay piezas de mucho valor involucradas. Creo que nosotros también buscamos darle un poco más de peso a la rotación y lo que significa Jhonathan Díaz es un lanzador de experiencia, que es de la ciudad y eso hace que el factor familia sea positivo dentro de lo que es el grupo”, señaló.

El ejecutivo destacó que, aunque las estadísticas de Díaz esta temporada con la filial Triple-A de los Marineros de Seattle no llaman demasiado la atención, sus características encajan con lo que busca Magallanes para la próxima campaña.

“Díaz viene de una temporada en la que los números quizás no sean muy rimbombantes, pero es un abridor de más de 20 aperturas a nivel de Triple-A, con más de 100 innings y con lo más importante para nosotros que es la disposición para lanzar desde comienzos del mes de noviembre”, agregó.

Números de Jhonathan Díaz en la temporada 2026 de la MiLB (Triple-A)

23 juegos

6 victorias

9 derrotas

106 innings

40 bases por bolas

79 ponches

6.28 EFE

1.32 WHIP

La disponibilidad temprana del valenciano representa un punto importante para los filibusteros, que buscan contar con una rotación estable desde las primeras semanas del campeonato. Además, Rojas considera que Díaz llega para complementar un grupo con varios nombres importantes.

“Es un añadido importante para lo que será nuestra rotación, en la que ya sabemos que estará Ricardo Sánchez. Hay bastantes posibilidades que esté Enmanuel De Jesús. Obviamente hay otros nombres que para nosotros el año pasado tuvieron incidencia, aguardando lo que pueda pasar con Bryan Mata y José Suárez”, comentó.

Con estas incorporaciones, Magallanes apuesta por reunir una rotación con experiencia y profundidad, mientras espera definir la disponibilidad de otros brazos criollos que podrían fortalecer aún más su cuerpo de lanzadores para la venidera temporada de la LVBP.