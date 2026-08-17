MLB aprueba la venta de los San Diego Padres

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La Major League Baseball (MLB) y los propietarios de sus treinta franquicias han aprobado de manera unánime la transferencia de control de los San Diego Padres a un nuevo grupo liderado por el matrimonio de inversionistas Kwanza Jones y José E. Feliciano. La transacción marca el inicio de un nuevo capítulo institucional para la organización californiana, manteniendo intacta la estructura operativa en la gestión deportiva cotidiana.

De acuerdo con las normativas de gobernanza de la liga, José E. Feliciano ha sido designado formalmente como la Persona de Control (Control Person) de la franquicia ante las Grandes Ligas. Por su parte, la continuidad de la gestión diaria del equipo quedará bajo la responsabilidad del presidente ejecutivo (CEO) Erik Greupner y del presidente de operaciones de béisbol y gerente general A.J. Preller.

El comisionado de la MLB, Robert D. Manfred, Jr., destacó la labor realizada por la familia Seidler tras el fallecimiento de Peter Seidler, periodo en el que la franquicia clasificó a la postemporada en cuatro de los últimos seis años y consolidó una de las aficiones más fervientes de todo el béisbol estadounidense.

Por su parte, los nuevos propietarios fijaron sus metas principales para el futuro de la franquicia en la Liga Nacional:

Búsqueda del título de Serie Mundial: Invertir de manera ambiciosa y planificada para estructurar un equipo competitivo de forma constante.

Innovación en la experiencia del fanático: Elevar la oferta de servicios e infraestructura dentro de las instalaciones del Petco Park.

Impacto comunitario en San Diego: Fortalecer los lazos de la franquicia con la ciudad a través de iniciativas sociales, educativas y de desarrollo económico.

"Nuestra ambición es clara: traer un campeonato de Serie Mundial a San Diego y construir una organización duradera capaz de competir por títulos año tras año. Estamos totalmente comprometidos con ganar", afirmaron Jones y Feliciano tras la votación oficial.

Perfil de Kwanza Jones y José E. Feliciano

Los nuevos propietarios cuentan con una extensa trayectoria en el ámbito corporativo, financiero y filantrópico a través de su oficina familiar fundada en 2014:

Kwanza Jones: Empresaria, inversionista, artista y exatleta de División I de la NCAA. Ha integrado juntas directivas de instituciones como el Centro Médico UCLA Ronald Reagan, el Apollo Theater y el Bennett College.

José E. Feliciano: Cofundador y socio director de Clearlake Capital Group. Forma parte de la junta directiva de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, Cedars-Sinai y es fideicomisario de la Universidad de Stanford.

La transacción se completará formalmente en los próximos días con una rueda de prensa de presentación oficial en las instalaciones del Petco Park.