MLB: ¡Increíble! Vladimir Guerrero Jr. cumple un aniversario sin sacar la bola en el Rogers Centre

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Vladimir Guerrero Jr., en líneas generales, no está teniendo una mala campaña, pero cuando se habla de un pelotero que acordó un megacontrato de 500 millones de dólares, sí deja mucho que desear la poca producción que está teniendo en el presente campeonato.

El primera base dominicano asume la responsabilidad de ser la "grúa" de los Azulejos de Toronto zafra tras zafra. No obstante, en este 2026 viene presentando una gran decadencia con solamente 46 remolques, lejos de las 84 carreras impulsadas que registró en el torneo anterior, las 103 que empujó en 2024 y aún más lejos de su marca personal establecida en 2021 con 111 traídas al plato.

Vladimir Guerrero Jr. y el Rogers Centre

Lo más preocupante es que acumula ya 115 desafíos en esta ronda regular, donde apenas suma siete cuadrangulares. De hecho, hace exactamente un año fue que pegó su último bambinazo en el Rogers Centre, estadio de Toronto, debido a que esos siete jonrones de este año fueron fuera de casa.

Al ritmo que va, "Vladdy" podría registrar su primera temporada completa sin llegar al doble dígito de batazos de cuatro esquinas, motivado a que el único año donde conectó nueve estacazos de vuelta completa fue en la campaña reducida de 2020.

Vladimir Guerrero y sus extraños números

Todo bien con los imparables, que van por 113; igualmente con las anotadas (61). El gran problema es que se espera que un slugger de su calibre no tenga la misma cifra de vuelacercas (7) que de bases robadas (7) y más, cuando evidentemente no es su fortaleza correr.

Todo este año para el olvido en varios aspectos del dominicano se ve reflejado en un equipo que viene de disputar la Serie Mundial y es que ocupan el último peldaño de su división, con un balance negativo de 61-65.