Venezuela buscará su primer título del Premier 12 bajo un nuevo formato

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En este próximo año 2027 se celebrará la cuarta edición del que se ha convertido en uno de los torneos más importantes del beisbol mundial: el Premier 12. Además, la del próximo año será una edición llena de novedades realmente interesantes.

Este lunes 17 de agosto, la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) anunció varias modificaciones importantes, que sin duda alguna le darán un aire totalmente nuevo al evento, que ahora contará con más participantes.

Premier 12 se expande en 2027

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol anunció este 17 de agosto el nuevo formato del Premier 12, con el que se jugará la edición de 2026. La primera gran novedad, sin duda alguna, es que el torneo ahora será de 16 equipos, ya que a las 12 selecciones ya clasificadas, se sumarán otras cuatro, que jugarán dos torneos de clasificación.

En la ciudad de Barcelona, España, las selecciones nacionales de Colombia, Italia, Alemania y España batallarán por dos plazas; en Zhongshan, China, harán lo propio Nicaragua, República Checa, China y Gran Bretaña.

Una vez que estén las 16 selecciones, se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipos, en los que los dos primeros avanzarán a la segunda ronda. Esta segunda ronda tendrá otros dos grupos de cuatro equipos, y nuevamente, los dos mejores de cada zona se moverán a la Súper Ronda.

La Súper Ronda constará de cuatro selecciones, que se enfrentarán entre sí en un formato de todos contra todos. Al final, las dos mejores avanzarán a la Gran Final, y los otros dos jugarán por la medalla de bronce. La Súper Ronda completa se jugará en el Tokyo Dome, en Japón. Sin duda, un formato interesante, en el que Venezuela buscará alzar el trofeo por primera vez.