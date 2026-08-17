MiLB: Franklin Arias no para de producir y pide una oportunidad en Boston

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A pesar de que todavía no ha debutado en las Grandes Ligas, el nombre de Franklin Arias es uno de los más importantes actualmente dentro de la organización de los Medias Rojas de Boston, por una tremenda cantidad de razones.

El campocorto venezolano viene ganando terreno dentro de la granja de los Medias Rojas desde hace ya bastante tiempo, pero lo que ha hecho en 2026 sobrepasa las expectativas. En 93 juegos entre Doble A y Triple A, tiene .314 de average, .970 de OPS, 23 cuadrangulares y 71 empujadas, en lo que ha sido su temporada de explosión en Ligas Menores.

Además, en lo que va de agosto, su primer mes completo como jugador de Triple A, Franklin Arias no ha parado de producir ante brazos más experimentados, por lo que cada vez luce más apetecible para el equipo grande como una opción interesante antes de que acabe la temporada regular.

Franklin Arias, nivel "grandeliga"

El pasado 24 de julio, Franklin Arias fue subido desde Doble A hasta el filial Triple A de Boston, los Medias Rojas de Worcester. Aunque en los primeros juegos tuvo algunas complicaciones, lo que ha hecho en el mes de agosto es de otro planeta.

En 12 juegos disputados durante agosto, todos en Triple A con los "WooSox", el infielder nacido en Caracas batea para un average excelente de .327, con .892 de OPS. Estos promedios se respaldan con 16 hits en 49 turnos, además de dos cuadrangulares, cinco extrabases y 13 carreras impulsadas, además de 10 rayitas anotadas.

Con estos fantásticos números, y con algunos problemas ofensivos que ha mostrado Boston últimamente, Franklin Arias no deja de ser una opción tentadora para el staff técnico dirigido por Chad Tracy de cara a las últimas semanas de la campaña, aunque tendrá competencia, porque el regreso de Trevor Story está bastante cerca.