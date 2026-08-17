LVBP: Tiburones ya habría confirmado a su primer importado

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La gerencia de Tiburones de La Guaira comenzó a mover sus piezas en el mercado internacional antes del inicio de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Según fuentes al periodista Jesús Ponte, la organización litoralense amarró la contratación del relevista nicaragüense Stiven Cruz, quien regresa al equipo para cumplir su segunda pasantía consecutiva en la pelota venezolana.

El diestro de 24 sería el primer jugador extranjero firmado por la directiva escuala para la contienda 2026-2027.

El rendimiento del diestro nicaragüense en Estados Unidos

Cruz pertenece a la organización de los Cerveceros de Milwaukee y actualmente cumple labores desde el bullpen en la categoría Doble A de la divisa de las Grandes Ligas. A lo largo del año, el centroamericano suma un volumen importante de innings en un nivel exigente, donde ha mantenido la capacidad de abanicar bateadores a ritmo constante.

En la presente contienda en ligas menores, registra un total de 50.0 entradas lanzadas, 51 imparables permitidos, 30 carreras limpias aceptadas, 12 bases por bolas otorgadas, 54 ponches propinados, una efectividad de 5.40 y un WHIP de 1.26 en la sucursal de la divisa de Wisconsin.

Continuidad y rol en el bullpen litoralense

La presencia de Stiven Cruz aporta continuidad a la planificación de La Guaira. El nicaragüense ya conoce la dinámica del torneo local, los estadios y las exigencias de la afición guairista tras su paso por la franquicia durante la zafra anterior. Esa experiencia previa elimina el periodo de adaptación habitual de los lanzadores foráneos al beisbol invernal.