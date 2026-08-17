MLB: Kyle Tucker sigue sin levantar cabeza con los Dodgers de Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

Kyle Tucker atraviesa uno de los momentos más complicados de su primera temporada con los Dodgers. El jardinero llegó a Los Ángeles con expectativas enormes y no es para menos, luego de firmar un contrato de 4 años por 420 millones de dólares, pero su producción en el Dodger Stadium se ha convertido en un problema cada vez más evidente.

Durante la reciente serie en casa frente a los Cerveceros de Milwaukee, su sequía ofensiva alcanzó un punto especialmente preocupante. Desde el viernes 14 de agosto, el toletero de 29 años no consiguió conectar un solo hit en 19 turnos, además de sumar apenas dos bases por bolas. La mala racha no solo quedó reflejada en el promedio, sino también en la manera en que sus turnos al bate han generado frustración entre los aficionados.

Kyle Tucker – MLB

El jardinero llegó al sábado con un OPS de apenas .566 en 231 apariciones en el plato como local y terminó la serie del domingo con otro 0 de 3. El contraste entre sus actuaciones como local y visitante resulta difícil de ignorar. Antes del cierre de la serie ante Milwaukee, Tucker registraba un promedio de .192 en el Dodger Stadium, mientras que fuera de casa sus números eran considerablemente mejores.

La situación llegó al punto de que Dave Roberts decidió darle descanso el sábado. El mánager reconoció que veía frustración en el jugador y explicó que la decisión estaba relacionada con sus dificultades jugando en casa. El descanso, sin embargo, no produjo una respuesta inmediata: Tucker volvió el domingo y terminó sin hits en tres turnos.

El mal momento de Tucker, además, coincide con una serie decepcionante para Los Ángeles. Milwaukee ganó tres de los cuatro encuentros disputados en el Dodger Stadium, incluido el triunfo 6-2 del domingo, resultado que permitió a los Cerveceros quedarse con la serie de la temporada entre ambos equipos por 4-3.

Finalmente, para los Dodgers de Los Ángeles, recuperar la mejor versión de Tucker dejó de ser simplemente una cuestión estadística. Con la recta final de la temporada acercándose, necesitan que uno de sus principales refuerzos ofensivos vuelva a producir, especialmente en casa si desean alcanzar una nueva Serie Mundial.