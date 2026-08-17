LVBP: Jugadores que podrían estar desde el primer día con sus equipos

Suscríbete a nuestros canales

El arranque de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional está cada vez más cerca. Solo 2 meses nos separan para volver a vivir el beisbol invernal de nuestro país. En un circuito corto y exigente, esperar por la incorporación de las figuras de Grandes Ligas a mitad de temporada suele ser un riesgo costoso. Por ello, la presencia de piezas con rodaje previo en la Liga Mayor de Beisbol Profesional o con participación reciente en la Liga Mexicana de Beisbol representa una ventaja crucial para los cuerpos técnicos.

Águilas del Zulia

El conjunto rapaz estructuró un grupo de veteranos que garantiza solidez inmediata. La presencia de Alí Castillo en el campocorto o la segunda base asegura porcentaje de embasado y consistencia ofensiva en la parte alta del orden al bate.

En cuanto al pitcheo, la adición de brazos curtidos en el Caribe como Wilfredo Boscán, Francisco Carrillo, Jorgan Cavanerio y Henry Centeno permite armar una rotación abridora balanceada sin dependencia inicial de permisos de filiales extranjeras. Asimismo, el diestro Silvino Bracho estará disponible para hacerse cargo de las entradas finales con su habitual efectividad en la zona de strike.

Caribes de Anzoátegui

La tribu oriental confía en mantener su perfil ofensivo mediante hombres con ritmo competitivo sostenido durante el verano. Romer Cuadrado aporta fuerza en los jardines y capacidad para remolcar carreras, mientras que Yonathan Mendoza ofrece versatilidad en el cuadro interior y contacto oportuno.

Por su parte, el relevista Yeizo Campos fortalece el cuerpo de lanzadores intermedios, un sector clave para equilibrar los encuentros en las primeras semanas de acción.

Bravos de Margarita

La escuadra insular priorizó la presencia de un receptor de recorrido comprobado para la conducción del juego. Francisco Arcia asume la responsabilidad de liderar el cuerpo de lanzadores desde el inicio de la campaña, respaldado por su manejo de los receptores y su bloqueo eficiente.

El cuerpo de pitcheo suma además las incorporaciones de Melvi Acosta y Alfred Gutiérrez, ambos con la capacidad de trabajar entradas largas o asumir roles de relevo intermedio según las exigencias del juego.

Cardenales de Lara

La organización larense suma piezas con versatilidad defensiva y balance entre contacto y poder. Willians Astudillo lidera la nómina gracias a su capacidad para cubrir múltiples posiciones en el campo y su baja tasa de ponches en la caja de bateo. Junto a él, Jecksson Flores garantiza cobertura en los jardines y en el infield.

También, como de costumbre, Vicente Campos podría estar disponible desde el primer día con los crepusculares.

Leones del Caracas

El equipo capitalino dispondrá de un núcleo de bateadores con capacidad para cambiar la pizarra con un solo batazo. Oswaldo Arcia aporta poder zurdo en la parte central de la alineación, secundado por la consistencia de Wilfredo Tovar en el campocorto y el talento joven de Brainer Bonaci en las almohadillas.

El cuerpo de pitcheo cuenta con la adición de Wilmer Font, lanzador con trayectoria en Las Mayores y Asia, acompañado por Ricardo Rodríguez y Carlos Romero en la rotación y el relevo intermedio.

Navegantes del Magallanes

La nave turca presenta una de las nóminas más robustas para el arranque del torneo. La ofensiva cuenta con el poder de Renato Núñez y la experiencia en Grandes Ligas de Rougned Odor, Thairo Estrada y Tucupita Marcano, lo que asegura un centro del orden al bate profundo y de alto impacto. Diego Rincones complementa el grupo de jardineros con capacidad para remolcar anotaciones y por último el lanzallamas Félipe Vásquez.

Tiburones de La Guaira

El actual campeón de la liga incorpora desde la primera jornada al infielder Gabriel Arias, cuya capacidad defensiva y poder con el madero fortalecen la zona central del campo.

En el sector de los lanzadores, Arnaldo Hernández regresa para asumir la responsabilidad del cierre de los partidos, mientras que Alejandro Chacín suma un brazo adicional para sostener las ventajas en los episodios intermedios.

Tigres de Aragua

El equipo aragüeño conformó un plantel con amplia trayectoria en el béisbol invernal. La presencia de Eduardo Escobar y Gorkys Hernández garantiza liderazgo y solvencia tanto en el cuadro como en los jardines. Jermaine Palacios y Leobaldo Cabrera aportan versatilidad defensiva y velocidad en las bases.

La receptoría queda resguardada con Yorman Rodríguez y José Sibrián, quienes aportan estabilidad en el manejo del pitcheo y un bate respetable en la parte baja de la alineación.