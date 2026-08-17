MLB: Carlos Rodón supera su lesión y regresa a la rotación de los Yankees

Los Yankees de Nueva York anunciaron este lunes una excelente noticia: el estelar zurdo Carlos Rodón abandona la lista de lesionados. El lanzador regresará a la acción oficial para abrir el importante duelo del martes frente a los Orioles de Baltimore.

Con este movimiento, el equipo del Bronx recupera a una pieza fundamental de su rotación abridora. Rodón no lanzaba en las Grandes Ligas desde el pasado 28 de junio, luego de ser marginado por una preocupante inflamación en su codo de lanzar.

Preparación y estrategia en el montículo

El veterano de 33 años demostró estar listo tras completar con éxito dos aperturas de rehabilitación en las ligas menores. Su más reciente actuación en Doble-A fue brillante, ponchando a siete rivales y permitiendo solo dos imparables tras 54 lanzamientos.

A pesar de su buena forma física, los Yankees llevarán a Rodón con cautela y usarán un relevista largo para respaldarlo, según reportes de la prensa local. Will Warren, quien originalmente iba a iniciar el martes, perfila como el candidato ideal para este rol combinado.

El costo de un intenso recorrido

Rodón superó las 170 entradas lanzadas tanto en 2024 como en 2025, un enorme esfuerzo que le pasó factura. Una cirugía de codo en la pasada temporada baja y una lesión en el tendón de la corva retrasaron su debut en esta campaña 2026 hasta mayo.

Debido a estos dolorosos contratiempos, el zurdo apenas ha podido realizar nueve aperturas en el año. Sin embargo, sus números siguen reflejando su calidad: ostenta una buena efectividad de 3.30, un FIP de 3.43 y acumula 52 ponches frente a 26 boletos.

La pieza que faltaba en la rotación

Este regreso llega en un momento de urgencia para los Yankees, que marchan segundos en el Este de la Liga Americana. El equipo se ha estancado jugando para .500 durante agosto, por lo que el brazo del zurdo será un impulso anímico y deportivo vital.

De mantenerse sano, conformará un cuerpo de abridores temible junto a Gerrit Cole, Max Fried y Cam Schlittler. Hay que recordar que Rodón, en el cuarto año de su contrato de 162 millones, viene de un 2025 estelar donde terminó sexto en la votación al Cy Young.