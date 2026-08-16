Los Yankees recuperan a su figura: Bellinger arranca su camino de regreso al diamante

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El estelar jardinero Cody Bellinger está a un solo paso de volver a la acción con los Yankees de Nueva York. El mánager del equipo, Aaron Boone, anunció este domingo desde Toronto que el jugador iniciará su proceso de rehabilitación oficial este mismo martes.

Si su cuerpo responde de manera favorable a las exigencias, la afición neoyorquina podría verlo de regreso en la alineación titular tan pronto como el próximo fin de semana.

La ruta de recuperación tras la lesión

Bellinger ha estado marginado de los diamantes desde el pasado 26 de julio. El motivo de su prolongada ausencia fue una molesta distensión en el tendón de la corva izquierdo que frenó de golpe su excelente ritmo competitivo.

Para retomar su forma óptima, el toletero disputará encuentros de práctica durante el martes y el jueves. Boone indicó que estos juegos se llevarán a cabo muy probablemente con la filial de Triple-A, los Scranton/Wilkes-Barre RailRiders.

Una pieza millonaria y clave para Nueva York

La presencia del jardinero es absolutamente vital para las aspiraciones de campeonato de la franquicia. Cabe recordar que la directiva confió plenamente en él al otorgarle una jugosa extensión de contrato el invierno pasado, asegurándolo por cinco años y 162,5 millones de dólares.

Además, su indiscutible talento quedó ratificado hace muy poco tiempo al llevarse el galardón de Jugador Más Valioso durante el Juego de Estrellas de 2026, celebrado con gran éxito en la ciudad de Filadelfia.

Los sólidos números en la actual campaña

Antes de que las molestias físicas lo obligaran a pausar, Bellinger estaba aportando una gran estabilidad ofensiva y defensiva. En los 102 compromisos que ha logrado disputar esta temporada, mantiene un sólido promedio de bateo de .259.

A este registro se le suman 11 potentes cuadrangulares y un total de 53 carreras impulsadas para la causa de su equipo. Su regreso promete inyectar la energía necesaria para afrontar los últimos meses de la campaña.