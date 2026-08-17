MLB: ¿Cuándo llegará Ronald Acuña Jr. a los 1000 hits?

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A pesar de lo accidentada que ha sido la temporada 2026 para Ronald Acuña Jr. por problemas físicos, el venezolano sigue siendo uno de los peloteros más importantes y decisivos de todo el beisbol, por lo que incluso en un año "bajo", se las arregla para acechar marcas importantes.

Por ejemplo, en los 72 juegos que ha disputado en lo que va de la actual campaña, "la Bestia" acumula un total de 66 inatrapables. Sin embargo, gracias a esos imparables, el criollo llegó a 979 de por vida, por lo que está bastante cerca de llegar a los 1000 en su trayectoria, cifra que parece bastante alcanzable en este mismo año.

Eso sí, para lograrlo, Ronald Acuña Jr. tendrá que mantenerse sano y en buen estado de forma. Si bien esa no ha sido la tónica de 2026, la realidad es que la mesa está servida para que el jardinero de Atlanta alcance el millar de hits en su carrera.

¿Podrá alcanzar Acuña Jr. los 1000 hits en 2026?

Si revisamos el rendimiento de Ronald Acuña Jr. por mes en la presente zafra, nos encontraremos con que, para aspirar a llegar a 1000 hits en 2026, tendrá que rendir a un nivel similar al que logró mostrar entre marzo y abril.

En ese período de tiempo, el oriundo de La Sabana conectó nada más y nada menos que 29 imparables, marca con la que llegaría sin ningún tipo de problemas a la sensacional cifra a la que aspira.

Eso sí, si se mantiene la tónica, todo apunta a que Ronald Acuña Jr. tendrá que esperar a septiembre para llegar a los 1000, a menos que logre una racha sensacional en estos últimos 14 juegos que le restan a los Bravos de Atlanta en el mes de agosto.