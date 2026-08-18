MLB: Maikel García vuelve al terreno y responde de inmediato

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Los Reales de Kansas City recibieron una noticia clave para la recta final de la temporada regular. El cuerpo técnico activó este lunes al tercera base venezolano Maikel García desde la lista de lesionados de 10 días, devolviendo una pieza fundamental al esquema del infield.

García estuvo fuera de acción durante casi dos meses debido a una distensión muscular en la mano izquierda. Su ausencia afectó el dinamismo defensivo y ofensivo de la novena, que busca mantenerse competitiva en las últimas seis semanas del calendario.

Un retorno esperado tras una campaña complicada

El venezolano buscaba consolidar este año el salto de calidad mostrado en el ciclo anterior, cuando registró 16 cuadrangulares y 23 bases robadas. Sin embargo, las molestias físicas frenaron su continuidad y convirtieron este torneo en un reto constante.

Antes de ingresar a la lista de lesionados, el infielder acumulaba una línea ofensiva de .261/.320/.373, con tres vuelacercas, 30 carreras impulsadas y cinco robos en 294 apariciones en el plato.

Impacto inmediato en el marcador frente a la afición

El impacto de su regreso no tardó en hacerse sentir en el terreno de juego. En su primer turno al bate tras cumplir el proceso de rehabilitación, el criollo demostró su capacidad para responder con hombres en posición de anotar al conectar un sencillo remolcador.

El estacazo conectó con la ofensiva del equipo desde la misma primera entrada. Combinado con otro sencillo clave del receptor Salvador Pérez, la producción de García permitió a Kansas City tomar una ventaja temprana de 3-1.