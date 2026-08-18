MLB: Yankees vuelven a colocar a este lanzador en la lista de lesionados

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York sufren un golpe severo en la recta final de la temporada regular de las Grandes Ligas. La organización del Bronx confirmó este lunes la entrada del lanzador zurdo Max Fried a la lista de lesionados de 15 días, con efecto retroactivo al 14 de agosto, debido a una contusión ósea en su codo izquierdo.

La noticia genera una profunda incertidumbre tanto en el cuerpo técnico neoyorquino como en los aficionados, dado que restan menos de seis semanas para el cierre del calendario regular y el panorama sobre su tiempo de recuperación aún no es del todo claro.

Un contratiempo que reincide en un momento clave

El zurdo de 32 años tenía programada su próxima apertura para este miércoles en el duelo frente a los Orioles de Baltimore. Sin embargo, este malestar vuelve a frenar su ritmo competitivo. El pasado jueves, Fried trabajó cinco entradas completas ante los Marineros de Seattle, permitiendo apenas una carrera, cinco imparables y dos bases por bolas, con cuatro ponches en su cuenta.

Aquella actuación significó su quinta apertura tras regresar de un periodo de inactividad provocado por esta misma molestia en la zona del codo. La reincidencia de la dolencia enciende las alarmas en la gerencia de los Bombarderos del Bronx, que contaban con la experiencia del zurdo para asegurar la clasificación a la postemporada.

Ajustes inmediatos en la rotación de Nueva York

La baja de Fried obliga a una reestructuración rápida en los planes del mánager. El encargado de asumir el puesto en el cuerpo de abridores será el también zurdo Carlos Rodón, quien toma el turno de este miércoles ante los Orioles.

Esta modificación en la rotación alivia de manera indirecta la presión sobre los jóvenes Will Warren y Ryan Weathers, quienes no tendrán que ser desplazados al bullpen por el momento y mantendrán sus roles actuales dentro del equipo.

Con la medida retroactiva al 14 de agosto, el lanzador cumplirá los 15 días obligatorios de inactividad durante los últimos días del mes. Aunque existe la posibilidad teórica de que vuelva a la acción antes de que termine agosto, el cuerpo médico de los Yankees evaluará día a día la evolución de la inflamación ósea antes de autorizar su regreso al montículo.