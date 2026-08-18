MLB: ICE detiene a coach venezolano de los Padres de San Diego

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El expelotero venezolano y actual coordinador de receptores de la organización de los Padres de San Diego, Oswaldo Pirela, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el aeropuerto de El Paso, Texas. El hecho ocurrió el 16 de agosto de 2026, entre las 4:00 y las 4:30 de la mañana, cuando el técnico intentaba abordar un vuelo de regreso a su residencia en Arizona.

Pirela, quien formó parte de los Rangers de Texas en ligas menores se encontraba en El Paso cumpliendo asignaciones laborales con los Chihuahuas de El Paso, filial Triple A de la franquicia californiana. Tras la intervención de las autoridades migratorias, fue trasladado a un centro de procesamiento en la misma localidad texana, donde permanece bajo custodia.

Un arresto imprevisto al finalizar la jornada laboral

El viaje de retorno a Arizona tenía como propósito el reencuentro de Pirela con su esposa y sus dos hijas, de 9 y 4 años, ambas nacidas en territorio estadounidense. El expelotero reside y trabaja de manera continua en Estados Unidos desde el año 2014.

Su vinculación con la organización de San Diego inició en 2024, y desde 2025 desempeña la función de supervisar el desarrollo de los receptores en el sistema de ligas menores. Su presencia en El Paso respondía estrictamente al calendario de trabajo programado por la filial de la MLB para esa semana.

Incertidumbre y pronunciamiento de la familia

La familia del técnico manifestó su preocupación ante la falta de claridad sobre los pasos procesales a seguir tras la detención. Daniela Pirela, hermana del deportista, confirmó que el técnico no registra antecedentes penales ni ha enfrentado arrestos previos durante los doce años que ha vivido en el país.

La familia señaló que la ausencia de información precisa sobre los protocolos inmediatos de la agencia federal ha generado momentos de tensión. Asimismo, destacaron la trayectoria profesional de Pirela en el beisbol profesional y su rol como sostén del hogar, a la espera de que las autoridades esclarezcan su estatus legal y se defina su situación procesal en los próximos días.