MLB: Dave Roberts no se guarda nada y expone la crisis de actitud en su equipo

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El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, no ocultó su enorme frustración tras la dolorosa derrota de este domingo ante los Cerveceros de Milwaukee. Dicho revés le costó a Los Ángeles un criterio de desempate vital en la intensa lucha por la ventaja de localía en postemporada. Lejos de poner excusas, el piloto lanzó una dura crítica hacia el rendimiento reciente de su plantilla.

"Llevamos entre cuatro y seis semanas con un nivel ofensivo muy por debajo del promedio", sentenció Roberts con evidente molestia por el accionar de sus jugadores. "Es la verdad, hace mucho tiempo que no jugamos un béisbol limpio, y eso dice bastante de nuestra defensa", agregó.

Esta caída acentúa un pésimo tramo donde los angelinos registran una alarmante marca de 5-11 en 16 juegos.

Falta de plan y disciplina en el plato

Uno de los puntos que más irrita a Roberts es la pobre calidad en los turnos al bate. En los últimos dos duelos ante Milwaukee, el equipo apenas fabricó tres carreras. "Hace mucho que no somos consistentes en ataque", lamentó el mánager al analizar la sequía. Detalló que necesitan ganar los conteos desfavorables, evitar hacer swing al primer pitcheo y conseguir más bases por bolas.

"Simplemente no veo un plan de ataque consistente, del primero al noveno bate", afirmó. "Veo a nuestros muchachos haciendo swing hacia todos lados sin un enfoque claro", explicó Roberts sobre la ansiedad que domina a su alineación.

Incluso grandes figuras como Shohei Ohtani han caído en esta desesperación ofensiva, bateando para doble matanza en momentos clave.

La necesidad de valorar cada pitcheo

Además de la baja producción, Roberts percibe una preocupante falta de enfoque. "Creo que la urgencia en cada lanzamiento es fundamental y no siento que tengamos esa intención en este momento", confesó el piloto, apuntando directamente a la concentración del roster.

Reconoció que algunos peloteros están lidiando con problemas mecánicos, lo cual es comprensible en una temporada tan larga. Sin embargo, fue tajante al señalar un problema de actitud: "Siento que otros no le dan a cada pitcheo la importancia que realmente merece".

Esta desconcentración se ha reflejado en el terreno con fallos costosos, como los recientes errores del segunda base Tommy Edman. Roberts sabe perfectamente que regalar outs de esta manera hace casi imposible ganar juegos cerrados contra rivales directos.

Un cambio de actitud obligatorio

A pesar del profundo bache que arrastran, los Dodgers mantienen una ventaja sobre los Padres en el Oeste de la Liga Nacional. No obstante, Roberts se niega a que el equipo adopte una postura conformista asumiendo que el talento resolverá el problema por sí solo.

"Simplemente decir que vamos a salir adelante no es la manera correcta de verlo. La clave para superar esto reside en cómo lo afrontamos y trabajamos", advirtió el dirigente. Confía en su grupo, pero exige que pongan todo de su parte para revertir la crisis estructural.

Finalmente, el estratega lamentó no haber asegurado la serie ante los Cerveceros por las implicaciones futuras. "Tenía muchas ganas de ganar este partido porque podía ser decisivo. Ahora debemos seguir adelante y espero que esto no nos pase factura en los playoffs", concluyó.