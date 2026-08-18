MLB: Martín Pérez fue emboscado por los Mellizos

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El beisbol de Grandes Ligas exige capacidad de adaptación inmediata cuando el plan inicial no sale según lo previsto. Martín Pérez experimentó esta realidad en su más reciente apertura con los Bravos de Atlanta, en un compromiso donde la efectividad para realizar ajustes marcó la diferencia entre una salida corta y una actuación útil para el cuerpo de pitcheo de su equipo.

Durante la primera entrada, la ofensiva de los Mellizos de Minnesota logró descifrar los envíos del zurdo venezolano. La combinación de batazos oportunos y un control irregular permitió que la visita anotara cuatro carreras limpias en ese capítulo inicial. El escenario presagiaba una jornada compleja para el abridor, quien tuvo que emplearse a fondo para evitar un daño mayor ante la presión de la alineación contraria.

Capacidad de respuesta en la lomita

A pesar del tramo inicial, Pérez mantuvo la serenidad y modificó la secuencia de sus lanzamientos a partir del segundo episodio. El zurdo asentó su repertorio, localizó mejor la recta en la zona de strike y apoyó su trabajo en los envíos quebrados para desbalancear a los bateadores rivales.

Al término de su labor de cinco entradas completas, el venezolano reflejó un total de cuatro carreras recibidas (todas limpias y concentradas en la primera entrada), nueve hits permitidos, dos bases por bolas y tres ponches, dejando su efectividad de la temporada en un sólido 3.15.