MLB: Así es la histórica hazaña defensiva de los Mets que encendió el Citi Field

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Correr frente al jardinero derecho de los Mets de Nueva York, Carson Benge, se ha convertido en una pésima idea. El novato demostró el inmenso poder de su brazo al fulminar a dos jugadores de los Padres en el plato. Estas dos espectaculares jugadas consecutivas del lunes le valieron una atronadora ovación de su público.

Con esta exhibición, el joven alcanzó las cuatro asistencias en un lapso de apenas 13 entradas.

Historia pura en Grandes Ligas

Para no quedarse atrás, su compañero y también novato, AJ Ewing, se unió de inmediato al espectáculo defensivo. Momentos después, desde el jardín izquierdo, Ewing también retiró a un veloz corredor en la goma.

Según datos de la cadena SNY, esto convirtió a los Mets en el único equipo desde 1920 en lograr esta proeza. Nunca una franquicia había registrado tres asistencias de jardineros en el plato en las dos primeras entradas.

Inocencia y castigo en las bases

La asombrosa secuencia inició cuando los Padres amenazaban al lanzador Nolan McLean en la primera entrada. Tras un hit de Ty France, Benge sacó a Jake Cronenworth gracias a un impecable toque de Francisco Álvarez. Luego, Jackson Merrill conectó otro imparable y el coach de tercera envió a Manny Machado hacia la goma. Benge castigó la osadía rival con un espectacular misil a 103.9 mph para retirar al dominicano.

El ascenso de un brazo prodigioso

Sorprendentemente, San Diego conectó cuatro imparables consecutivos en ese primer episodio sin poder anotar una sola carrera. Ya en la segunda entrada, Ewing selló la histórica jornada al sacar a Xander Bogaerts en una jugada vital.

Con 23 años, el exlanzador universitario Benge ya acumula nueve asistencias de altísimo calibre en la campaña. Esto lo consolida como el segundo mejor de la Liga Nacional en este rubro, solo detrás de Andy Pages.