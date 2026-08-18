¡Intratable! Dominicano Brayan Bello se convierte en el mejor relevista con impresionante ERA

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Brayan Bello volvió a demostrar su gran momento sobre el morrito con otra sólida actuación para los Medias Rojas de Boston, que vencieron por paliza (11x1) a Cascabeles de Arizona, en la jornada de este lunes por la noche en las Grandes Ligas.

El lanzador dominicano trabajó durante 4.2 entradas, permitió apenas tres imparables y una carrera, otorgó un boleto y recetó tres ponches. Con esta presentación, Bello sumó su quinta victoria de la temporada y continúa confirmando que atraviesa uno de los mejores tramos de su campaña desde que regresó al equipo.

Desde su llamado nuevamente a Las Mayores, el derecho ha sido especialmente dominante. En 27.1 entradas acumula una efectividad de apenas 0.99, una cifra que refleja la consistencia que ha mostrado en sus recientes apariciones. Su rendimiento ha generado además el debate sobre si los Red Sox deberían volver a utilizar una rotación de cinco abridores, una situación en la que Bello aparece como uno de los principales candidatos para ocupar un puesto.

Brayan Bello desplaza a Mason Miller entre los relevistas más dominantes

El desempeño del dominicano también destaca al compararlo con los mejores relevistas de MLB. Entre los lanzadores con al menos 50 entradas trabajadas, Bello registra la efectividad más baja con 0.85, superando incluso a Mason Miller, quien presenta una marca de 0.88. Ningún otro relevista que cumpla con ese mínimo de innings tiene una efectividad inferior a 1.25, lo que coloca al pitcher de Boston en un grupo de élite.

En total, el diestro acumula una efectividad de 0.85 en 52.2 entradas, la mejor entre todos los relevistas calificados de la Gran Carpa. Su dominio reciente le ha permitido convertirse en una alternativa cada vez más importante para el cuerpo técnico de los Red Sox, ya sea desde el bullpen o nuevamente como integrante de la rotación. Si mantiene este nivel, su presencia podría resultar determinante para las aspiraciones de Boston en el tramo decisivo de la temporada.