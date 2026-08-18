¡Llegó el momento de Gabriel Moreno! El catcher de Arizona ya es élite en 2026

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Gabriel Moreno parece haber dejado atrás las dudas que lo acompañaron durante sus primeras temporadas completas en las Grandes Ligas. El receptor venezolano de los Arizona Diamondbacks está teniendo en 2026 la campaña que muchos esperaban desde que apareció como uno de los principales prospectos del béisbol.

Después de dos años marcados principalmente por problemas de salud que limitaron su participación, el venezolano finalmente está demostrando por qué llegó a ser considerado uno de los mejores jóvenes de su posición.

Moreno tuvo un prometedor debut en 2022, cuando acumuló 0.8 fWAR en apenas 25 encuentros. En 2023, durante su primera temporada completa, aunque no brilló tanto ofensivamente, fue una pieza importante para que Arizona alcanzara la Serie Mundial y además ganó el Guante de Oro de la Liga Nacional. Sin embargo, las temporadas de 2024 y 2025 estuvieron condicionadas por su incapacidad para mantenerse constantemente en el terreno. Aun así, registró un wRC+ de 107 y 117, respectivamente, demostrando que su rendimiento con el bate seguía teniendo una base sólida.

Gabriel Moreno se consolida en la élite en MLB 2026

La diferencia en 2026 está en la combinación de salud, consistencia y una notable mejoría en su capacidad para hacer contacto. Con los datos registrados antes de la jornada del 17 de agosto, Moreno bateaba para .308, tenía un porcentaje de embasado de .385 y un wRC+ de 134, además de una tasa de boletos del 11%; todas esas cifras eran las mejores entre los receptores calificados de las Grandes Ligas. Su porcentaje de swings fallidos había caído al 15.4%, el mejor de su carrera, mientras que su contacto dentro de la zona había alcanzado un 91.1%.

Asimismo, su aporte, además, no se limita a la ofensiva. el receptor continúa siendo uno de los receptores defensivos más destacados de la Liga Nacional y suma 10 carreras salvadas a la defensiva, empatado en el primer lugar entre los receptores de la liga con al menos 550 entradas detrás del plato.

Su rendimiento global también se refleja en sus 3.8 fWAR, muy por encima de su anterior mejor registro de 2.7. Después de varios años en los que su talento aparecía solo por momentos, el venezolano finalmente está teniendo la temporada saludable y consistente que los Diamondbacks esperaban, consolidándose como uno de los mejores receptores del béisbol.