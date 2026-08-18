Misterio en Arizona: Ketel Marte desaparece del equipo antes del juego en Boston

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Los Diamondbacks de Arizona tomaron una decisión drástica y sorpresiva al colocar a su estelar segunda base, Ketel Marte, en la lista de jugadores restringidos. El movimiento se anunció justo antes del crucial enfrentamiento del lunes por la noche frente a los Medias Rojas de Boston.

El dominicano simplemente no se presentó en el mítico Fenway Park. Según reportó el periodista Nick Piecoro del Arizona Republic, el jugador se encontraba en la ciudad y estaba programado para alinear como bateador designado. Hasta el momento, el motivo real de su ausencia es un absoluto misterio.

Movimientos urgentes en el roster

Ante el total desconcierto, la gerencia y el cuerpo técnico se vieron obligados a realizar ajustes de emergencia. El infielder José Fernández fue llamado de urgencia desde la sucursal Triple-A de Reno para tomar la titularidad en la tercera base.

De manera simultánea, la alineación sufrió otra modificación importante en la ofensiva. Lars Nootbaar tuvo que saltar al terreno de juego ocupando el lugar vacante como bateador designado. Mientras tanto, la directiva sigue sin emitir un comunicado detallado sobre el estatus personal de su estrella.

Tensión acumulada en el vestidor

Al ser incluido en la lista restringida, Marte enfrentará consecuencias inmediatas en su contrato. Bajo esta designación —reservada para ausencias por motivos extradeportivos— el jugador no recibe su salario correspondiente ni acumula tiempo de servicio en las Grandes Ligas.

Este episodio suma un nuevo capítulo de fricción entre el pelotero de 32 años y la organización. En el pasado, surgieron rumores sobre el descontento de sus compañeros por sus excesivos días libres. Aunque el mánager Torey Lovullo siempre salió en su defensa, la tensión parece haber estado latente.

Un futuro cada vez más incierto

La relación entre ambas partes ha mostrado grietas recientes que no se pueden ignorar. Apenas en el mes de julio, el dominicano avivó la controversia al borrar temporalmente toda referencia a los Diamondbacks de sus redes sociales, encendiendo las alarmas de la fanaticada.

A pesar de los constantes rumores de traspaso, Marte adquirió en abril sus derechos de "10 y 5", lo que le otorga poder absoluto para bloquear cualquier cambio. En lo que va de temporada, la pieza clave del banderín de 2023 batea para .249 con 21 cuadrangulares y 67 remolcadas.