¡Listas las finalistas! Estos son los países clasificados a la Super Ronda del Mundial de Beisbol Femenino

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La fase de grupos de la Copa Mundial de Béisbol Femenino WBSC 2027 ha llegado a su conclusión en Tainan tras una intensa jornada de quince compromisos ajustados por las condiciones climáticas. Las selecciones nacionales de Japón, Venezuela y China Taipéi aseguraron oficialmente sus boletos para la gran etapa final del certamen internacional.

Con este resultado, los tres conjuntos clasificados se unen al grupo de selecciones previamente clasificadas integrado por Estados Unidos, Australia y Canadá, completando así el cuadro de honor que disputará el título máximo de la disciplina en la ciudad de Rockford.

La actuación destacada en el grupo de Tainan

El certamen disputado en territorio asiático estuvo marcado por un alto nivel competitivo y una constante reprogramación de encuentros debido a las intensas lluvias. A pesar de los contratiempos meteorológicos, la novena de Japón ratificó su condición de potencia global al dominar el calendario con solvencia técnica y efectividad ofensiva.

Por su parte, la delegación de Venezuela firmó una presentación sólida en el diamante, mostrando consistencia en el pitcheo abridor y una defensa oportuna que le permitió salir airosa en los choques clave del torneo. China Taipéi completó el podio de clasificados al hacer valer su juego de velocidad y ejecución táctica.

Todo listo para la fase final en Rockford

La confirmación de las clasificados deja servido el escenario para el torneo definitivo en suelo estadounidense, donde las seis mejores representaciones del planeta medirán fuerzas por la corona mundial.

Las organizaciones clasificadas iniciarán ahora sus respectivos ciclos de concentración y preparación atlética de cara a la cita en Rockford, donde se espera un nivel de alta exigencia competitiva con las principales figuras del béisbol femenino a escala internacional.