Del sueño al desastre: George Lombard Jr. y la racha de errores que preocupa a los Yankees

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George Lombard Jr. ha pasado de generar buenas sensaciones en sus primeras semanas en las Grandes Ligas a atravesar un momento especialmente complicado con los Yankees de Nueva York, que se encuentran batallando por la cima en la División Este de la Liga Americana.

El joven campocorto ha cometido cinco errores en sus últimos cinco partidos, una racha que ha encendido las alarmas alrededor de su desempeño defensivo. Sus problemas con el guante contrastan con el talento que había mostrado desde su debut, cuando incluso conectó un jonrón en su primer juego en MLB.

A la defensiva no ha sido el único aspecto preocupante. En sus últimos seis encuentros, Lombard Jr. batea apenas de 24-4, para un promedio de .167, evidenciando también dificultades para mantener la producción ofensiva que mostró durante sus primeras apariciones.

George Lombard Jr. se derrumba a la defensiva

Hasta hace pocos días, el prospecto era destacado por su capacidad para poner la pelota en juego, su velocidad y el impacto que podía generar en las bases, aunque su defensa comenzó a convertirse en un punto de preocupación. Previo a la jornada de este jueves 27 de agosto, el torpedero colecciona dos jonrones, seis remolcadas, 12 anotadas, 18 hits, .320 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .688 en 68 apariciones al plato.

La comparación con Anthony Volpe también ha aparecido debido a las dificultades que atraviesa el novato. Sin embargo, la crítica apunta a que incluso durante los peores momentos de Volpe no se había visto una combinación tan negativa de errores y bajo rendimiento ofensivo en un tramo tan corto. Para Lombard Jr., el reto ahora será recuperar la confianza y demostrar que esta mala racha es solamente un bache propio de sus primeros pasos en las Grandes Ligas y no una señal de problemas a largo plazo.