MLB: El récord de Kyle Schwarber que lo pone al nivel de Babe Ruth

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Kyle Schwarber lo volvió a hacer. Con un poder descomunal que ya es costumbre en Filadelfia, el toletero se convirtió en el primer jugador de la temporada en alcanzar la mítica barrera de los 40 jonrones. Este hito no solo lo consolida como el bateador más encendido del año, sino que lo une a un club exclusivo de leyendas del béisbol.

El batazo que silenció a Seattle

La hazaña llegó el miércoles por la tarde durante la contundente victoria de los Filis por 6-0 sobre los Marineros. En la segunda entrada, Schwarber castigó al abridor Bryan Woo con un fulminante cuadrangular de tres carreras.

Este espectacular batazo en el T-Mobile Park le dio el liderato absoluto de vuelacercas en las Mayores. Además, significó el estacazo número 380 en la exitosa trayectoria de 12 años del experimentado toletero.

A la altura de Ryan Howard

El impacto de Schwarber en Filadelfia ya tiene dimensiones históricas. Esta es la cuarta vez en sus cinco campañas con el equipo que logra alcanzar la exigente y cotizada marca de los 40 bambinazos.

Con este registro, empató el récord histórico de la franquicia que ostentaba en solitario la leyenda Ryan Howard. El recordado primera base había logrado esta proeza en cuatro zafras consecutivas entre 2006 y 2009.

En la cima del béisbol actual

El lugar de Schwarber entre la élite de este deporte trasciende a los Filis. Sus cuatro temporadas de 40 bambinazos lo empatan con Shohei Ohtani y Aaron Judge con la mayor cantidad entre los peloteros activos.

Ohtani suma 30 cuadrangulares y busca su quinta campaña de 40, mientras que Judge se quedó en 17 tras un año marcado por lesiones. Si Schwarber mantiene su ritmo actual, proyecta terminar el 2026 con 48 jonrones.

Rozando los números de Babe Ruth

Lo que ha hecho Schwarber desde que se puso el uniforme de Filadelfia es sencillamente espectacular. De hecho, ostenta la segunda mayor cantidad de jonrones en la historia durante las primeras cinco temporadas con un equipo: