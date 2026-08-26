MLB: ¡Magistral! Eugenio Suárez conecta grand slam e iguala a esta leyenda venezolana

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En un encuentro que lucía totalmente perdido para los Rojos de Cincinnati, la figura de Eugenio Suárez apareció de manera apoteósica para concretar una remontada de ensueño. Y es que gracias a un enorme swing, el equipo del venezolano tomó un gran impulso para triunfar por 10 a 9 ante los Gigantes de San Francisco.

Geno vuelve a marcar diferencias

Todo sucedió en el noveno episodio. El conjunto de Cincinnati llegó con seis carreras de desventaja, pero al final firmaron un rally de siete anotaciones para sellar un triunfo memorable en el Oracle Park.

Geno se paró en el home con la casa llena y al segundo lanzamiento, una recta alta y pegada, sacudió un enorme elevado que aterrizó entre los jardines izquierdo y central, a una distancia de 401 pies y con una velocidad de salida de 100.5 mph. Gracias a eso recortó diferencias a solo una carrera.

Al final, Eugenio Suárez ligó de 5-2 con jonrón, cuatro carreras remolcadas y dos anotadas. A pesar de que ha tenido un rendimiento ofensivo algo irregular esta zafra, en sus últimos siete juegos ha remolcado siete rayitas.

Asimismo, vale resaltar que el de Ciudad Piar igualó a Andrés Galarraga como el venezolano con más jonrones con las bases llenas en la MLB, con un total de 10.

Números de Eugenio Suárez en la temporada 2026 de la MLB