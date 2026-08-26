Eugenio Suárez se une al club venezolano de las 1000 remolcadas

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El pasado jueves 20 de agosto el venezolano Eugenio Suárez conectó sencillo que envió para la goma a Matt McLain en el 9no inning ante George Soriano, en lo que fue la última ocasión que tuvo Rojos de Cincinnati en su casa para tratar de empatar el juego. Cincinnati perdía 10-5 contra Cardenales de San Luis, y con el hit de Suárez los acercó 10-6. Lograron fabricar tres más, pero fueron insuficientes ante el definitivo resultado 10-9.

Aunque Cincinnati perdió Venezuela ganó con el sencillo de Suárez, conocido por la afición como Bolibomba o Geno, pues esa remolcada del 9no capítulo le permitió unirse a un grupo que hasta ese momento estaba conformado por seis jugadores criollos: el club de los venezolanos con 1.000 carreras impulsadas en las Grandes Ligas.

Desde que Alejandro “Patón” Carrasquel debutó en las Mayores el 23 de abril de 1939 han sido 518 los venezolanos que han jugado en el mejor béisbol del mundo, por lo que entonces esos 7 remolcadores criollos representan apenas el 1,35%.

Solo el 1,3% de los venezolanos ha podido alcanzar la cifra de las 1.000 carreras impulsadas.

Además de Eugenio Suárez los otros son Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, Bob Abreu, Magglio Ordóñez, Víctor Martínez y Salvador Pérez ¿Sabes cuántas remolcaron cada una de ellos? Te invitamos que que lo sepas a través de esta infografía en la que también podrás conocer las estadísticas desglosadas de las carreras fletadas de “Bolibomba” en su carrera.



