MLB: Willson Contreras en la mejor temporada de su carrera

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El 2026 ha sido mágico para el venezolano Willson Contreras. Firmó un contrato por cinco años y 87.5 millones de dólares, alzó el trofeo de campeón mundial con la selección de Venezuela y está en medio de la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas.

En esta campaña va encaminado a quebrar varios registros personales: hits, jonrones, impulsadas y promedio ofensivo.

Luego de 121 juegos, batea .283 (118 imparables) con un WAR de 4.3, 26 vuelacercas, 21 dobles, 78 remolcadas y 66 anotadas.

Su producción ha sido clave en el buen año de los Medias Rojas de Boston, que ya tienen registro de 73-59 para acercarse a los Yankees de Nueva York en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la División Este de la Liga Americana.

Sus números son meritorios para recibir algunos votos al premio Jugador Más Valioso de la Americana, aunque ya esté prácticamente asegurado por el cubano Yordan Álvarez y su lucha por conquistar la Triple Corona de Bateo.

A sus 34 años y con 11 temporadas en su curriculums, suma consigo más de 1000 hits, casi 200 cuadrangulares (198), 626 fletadas y 592 anotadas.

Contreras es ya, uno de los mejores bateadores de Venezuela en su rica historia beisbolera.

Tomando en cuenta que la pelota venezolana tiene poco más de 500 peloteros que han jugado en Las Mayores, ser considerado parte de la “crema” en la historia del país, habla sólidamente del respeto que ha construido en su carrera.