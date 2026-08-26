MLB: Eduardo Rodríguez sigue inspirado y concreta otro blanqueo de lujo

Suscríbete a nuestros canales

La carrera por el Cy Young de la Liga Nacional tendrá un atractivo especial gracias a Eduardo Rodríguez, quien a esta altura todavía está en modo Clásico Mundial de Beisbol. Y es que pareciera que no hay equipo capaz de frenar su dominio, algo que sin duda será positivo para los D-backs de Arizona en la recta final de temporada.

En la jornada de este miércoles, el zurdo venezolano guio a sus compañeros a un triunfo por 2 a 0 ante los Cachorros de Chicago. Su línea de trabajo fue de siete entradas completas en las que toleró dos imparables, regaló tres bases por bolas y ponchó a nueve rivales.

E-Rod, indescifrable para los bateadores

Con una victoria tan sólida y rápida, Eduardo Rodríguez no tuvo prácticamente ningún contratiempo cada vez que se subió al montículo. En los cuatro primeros innings solo se le embasaron dos rivales por boletos, retirando hasta nueve en fila para sacar varios aplausos en el Chase Field.

En el quinto finalizó su no-hitter por culpa de un sencillo de Tyrone Taylor, en tanto que Pete Crow-Armstrong lo sorprendió abriendo el sexto con un doble. Afortunadamente para E-Rod, los bateadores siguientes no vieron luz ante sus lanzamientos efectivos.

De esta manera firmó su segundo blanqueo seguido y el séptimo de la temporada. Además, ya cuenta con cuatro victorias al hilo y seis en sus últimas siete presentaciones.

Números de Eduardo Rodríguez en la temporada 2026 de la MLB