MLB: Luis Lara se reafirma como un novato sensación en Milwaukee con una hazaña impactante

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Los Cerveceros de Milwaukee son actualmente el mejor equipo de las Grandes Ligas, y en este buen momento de forma, han conseguido un apoyo sensacional en un novato que ha sabido rendir como si de un pelotero venezolano se tratara: Luis Lara.

El jardinero venezolano, que llegó en algún punto a ser considerado incluso como el prospecto número nueve de su organización, recibió el llamado a las Grandes Ligas el pasado 7 de julio, y desde entonces ha sido un miembro realmente importante para el roster del manager Pat Murphy.

Sin duda, desde sus primeros reportes de scout, Luis Lara destacó como un fildeador formidable, con una velocidad fantástica también. Sin embargo, su rendimiento con el madero ha sido muy bueno, al punto de que ha logrado números que solo estuvieron al alcance de leyendas absolutas de la franquicia, como el miembro del Salón de la Fama, Paul Molitor.

Luis Lara entre los mejores

Este miércoles 26 de agosto, Luis Lara volvió a responder con el madero, esta vez ante los Mets de Nueva York, al conectar un imparable en cuatro turnos. Si bien solo fue un hit, sirvió para impulsar una de las dos rayitas que anotó el equipo de Milwaukee en este juego de pelota, en donde terminaron cayendo por pizarra de 3-2.

A pesar del resultado adverso, el venezolano se acerca cada vez más a cumplir 40 juegos en MLB, período en el que acumula 29 hits, 17 carreras impulsadas, 15 anotadas y nueve extrabases, siendo uno de los 15 toleteros en la historia de los Cerveceros en tener dichos números en sus primeros 40 encuentros en las Grandes Ligas.

Entre los peloteros que se encuentran en este listado, hay nombres como el Salón de la Fama, Paul Molitor, y otras figuras como Ryan Braun y Geoff Jenkins. Sin duda, Luis Lara está en buena compañía, y tiene potencial para seguir soñando en grande.